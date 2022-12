December 2-4. között rendezték meg újra a nagymultú adventi kórusfesztivált Lengyelországban, Krakkóban, ahová magyar kórusokat is szeretettel várták a szervezők, többek között a kecskeméti Kodály Iskola Aurin leánykarát. Az élményekről Durányik László karnagy adott számot.

Szombaton négy országból 13 kórus öt kategóriában vett részt a nemzetközi zsűri előtti megmérettetésen. A kecskeméti lányok ifjúsági kórus kategóriában indultak egyedüli magyar versenyzőként. Karnagyuk Durányik László, zongorán kísért Lovászné Gajdos Éva.

A verseny előtt péntek este a krakkói „Cantata” vegyeskarral és a rigai FRA-CHO-RI kamarakórussal volt közös koncertjük a Szent Katalin templomban.

Versenyprogramjukban felcsendültek a következő művek. Benjamin Britten: A Ceremony of Carols; Kodály Zoltán: 150. genfi zsoltár; Kocsár Miklós: Salve Regina; Kocsár Miklós: Jó szánút, jó fejsze.

A 140 éve született Kodály Zoltán mondotta: „Van egy pár dolog, ami Kecskemétnek a hírnevét szellemi téren is terjesztheti világszerte. Például van itt egy iskola, amely úgy működik már, mint hogyha magam is itt éltem volna és tettleg segítettem volna a létrejöttén. Ez az iskola és ami ebből kinő, ez még lehetne olyasmi, ami Kecskemétnek a hírnevét szellemi téren is kiemeli…”

Az Aurinos leányok most is mindent megtettek, hogy ez a prófécia megvalósuljon. Első díjat kaptak.

A részvételt a Nemzeti Tehetség Programnak támogatásával valósították meg.

A nyertes csapatot és a kóruscsalád többi tagját december 17-én, szombaton a kecskeméti Nagytemplomban láthatják – hallhatják az érdeklődők, a „Varázslatos Karácsony” koncerten.