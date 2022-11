Még tavasszal Salgótarjánban rendeztek országos művészetpedagógiai konferenciát, Dargay Lajos válogatott grafikáinak kamarakiállításával egybekötve. Egykori tanítványi szeptemberben emléktáblát avattak tiszteletére Egerben, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban, ahol közel másfél évtizedig tanított 1983-as Kalocsára költözése előtt. Készül egy tanulmánykötet is munkásságáról a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával, mely most november-december környékén jelenik meg. Most novemberben pedig a stuttgarti Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ rendezett kiállítást munkáiból, melyet hosszú előkészítő munka előzött meg.

A Liszt Intézet munkatársa, Barki Márton művészettörténész és Hangyel Orsolya művészettörténész együttgondolkodása indította el a stuttgarti kiállítás szervezését még idén kora tavasszal.

Több kalocsai látogatás során állt össze a kiállítás anyaga, nyár elejére kiválasztották azt a 24 művet, közöttük reliefek, grafikák, térgrafikák, amelyek végül elindultak másfélezer kilométeres útjukra Stuttgartba.

Mivel volt közöttük néhány fénymodulátor, melyet még a 70-es évek közepén mutattak be, cserélni kellett néhány motort, aztán precíz faládákat készíteni a műveknek, hogy károsodás nélkül kibírják ezt a hosszú utat, némely átfestére is szorult, ezeket a költségeket a Dargay Alapítvány fedezte, a csomagolást és a szállítást viszont a stuttgarti központ finanszírozta, személyesen az intézet vezetője, B. Szabó Dezső jött el a művekért.

– Csodálatos volt a megnyitó, a népes közönség körülbelül fele magyar volt – mondta Dargayné Panyik Márta, a művész felesége, az alapítvány létrehozója. Dargay Lajos lánya, dr. Dargay Eszter is jelen volt a megnyitón, fia, Dargay Marcell zeneszerző pedig egy zeneművet komponált a tiszteletére. A megnyitón levetítettek egy filmetüdöt, melyet Marcell zenéjére Németh Pál szobrászművész készített. A kiállításon tiszteletét tette Kalocsa testvérvárosának, Kirchheim unter Tecknek a polgármestere is.

– Dargay műveire továbbá jellemző a tudományos szemlélet és a mérnöki jelleg, egyrészt mivel a tudomány és a művészet kapcsolatát vizsgálta. Kereste azokat az utakat, melyek egységbe hozhatják a művészetet a tudománnyal.

A tiszta színek, a geometria, a művek formai tisztasága, kifinomultsága, építészetirajz-precizitása, dinamikája, mozgása egy univerzális rend és eszmerendszer kivetülései, idea-megjelenítései voltak. Dargay teljes életművét áthatotta a nevelő szándék. Számos cikkben és kiadványban magyarázta, népszerűsítette az általa felvállalt, de a hivatalos művészeti intézmények, illetve a nagyközönség számára is nehezen befogadható konstruktivista szobrászat és a luminokinetizmus művészettörténeti hátterét, esztétikai létjogosultságát. Szobrain, reliefjein, grafikáin mértanilag minden tökéletesen elhelyezett. Tökéletes kapcsolat, rend, harmónia és egység van az elemek, formák, színek között – méltatta Hangyel Orsolya művészettörténész a megnyitón Dargay Lajos munkásságát. A Licht & Linie (Fény és vonal) – Dargay Lajos kinetikája című kiállítás december közepéig tekinthető meg a stuttgarti Liszt Intézetben.

Valószínűleg a stuttgarti kiállítás anyaga nem is jön haza a tárlat vége után, hanem Bécsbe vagy Prágába költözik az ottani Magyar Kulturális Központba, felvillantva Dargay Lajos jelentős életművének egy-egy részletét, aki műfajt teremtő munkásságával az egyik legnagyobb és legkülönlegesebb honi művészünk.