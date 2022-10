A film rendezője Jankovics Marcell volt, aki a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválnak köszönhetően többször is járt a megyeszékhelyen. Legutóbb, amikor az Ember Tragédiája díszbemutatóján járt az Otthon Moziban, akkor a szervezők megkérték, hogy válasszon magának egy széket a nézőtér soraiban, amit ezentúl bármikor használhat, ha Kecskemétre látogat. Ez az 1. sor 6. szék volt. Állítása szerint gyerekként erre az ülőhelyre volt pénze, aminek az emléke azóta is élénken él benne, így ezt a széket választja. Mivel a Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező a tavalyi évben elhunyt, így az intézmény vezetője ezen a filmbemutatón egy jelképes szív dísszel jelölte meg ezt az ülést a moziban, jelezvén, hogy a rendező személyében nem is, de szívében és lelkében jelen van a bemutatón.

A film maga, Arany János elbeszélő költeménye nyomán íródott, és hűen tükrözi a XIV. századi magyar pusztát, a lápvidéket, a korabeli Pesti látképet. Toldi Miklós, a nagy erejű parasztifjú történetén keresztül lehetünk tanúi a jó harcának a gonoszsággal és az ármánnyal szemben. Az önmagát kereső fiú útja mindig is a magyar irodalom meghatározó alkotása volt.

A testvérével folytatott viszálya és a törekvése, hogy a király lovagja lehessen, legendás történet, és joggal tekinthetjük Toldi Miklóst kora szuperhősének.

Több olyan jelképes mondata is van a költeménynek, ami mindenki számára ismert. Ilyen például a „Hé paraszt...melyik úgy megyen itt Budára?”, ami az elbeszélés ikonikus kérdőmondata.

Az animációs film nagy igényeséggel készült, és rendkívüli látványvilággal kápráztatja el a nézőt. Mindez a Kecskemétfilm nyolcvan alkotójának a keze munkáját dicséri, akik több mint három éven át dolgoztak azon, hogy a Toldi filmvászonra kerülhessen. Tóth Roland, a háttér és karakter tervezésért felelős szakember a film bemutatóján elmondta, hogy volt egy 10 perces jelenet a filmben, a lápvidékes farkasokkal harcolós jelenet, amin különösen sokat dolgozott. Ez a munkája a filmen, és a karakter tervezés, közel egy évet vett igénybe a film készítés során.

Kökény Diána, aki a rajzolásban vállalt nagy szerepet, szintén elmondta a bemutatón, hogy az apró részletek kidolgozása és megrajzolása jelentette a legnagyobb kihívást, és időben is ezek voltak a leghosszabbak. Egy-egy jelenet megrajzolása olykor több hónapot is igénybe vett.

Az animációs film Arany János költeményéhez igazodva teljesen szöveghűen került filmvászonra. A film teljes forgatókönyvét és figuratervét Jankovics Marcell készítette, társrendezője Csákovics Lajos volt.

A film producere Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm alapítója némi humorral azt mondta, hogy neki egyetlen dolga van, hogy tehetséges munkatársakat válasszon magának, mert azok a lehető legjobbat fogják kihozni az alkotásokból. Ez a Toldi film esetében is teljesen igaznak bizonyult. A film zeneszerzője Selmeczi György, a látványtervező és színdramaturg Maticska Zsolt és Richly Zsolt a gyártásvezető Vécsy Vera. A Toldi mesélője, aki minden szereplőnek a hangját kölcsönözte, Széles Tamás.

A magyar animációs filmet a 80. életévében elhunyt rendező, Jankovics Marcell születésnapjához igazítva, október 20-án mutatják be először moziban a nagyközönség számára.