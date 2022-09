Pénteken rendezték meg Kiskőrösön a Szendrey Júlia-napot. Petőfi Sándor feleségének egyetlen hazai egész alakos szobrát a korábbi helyszínről a Luther sétány mellé helyezték át és avatták fel.

Mint ismert a város szülöttje 1847. szeptember 8-án vette feleségül Júliát az erdélyi erdődi kastély kápolnájában éppen egy évvel azután, hogy megismerkedtek. A nő nem csak szerelme, de szellemi társa is volt a költőnek. Az utókor azonban sokáig úgy emlékezett rá, mint olyan személyre, aki nem volt hajlandó a nemzet özvegye szerepkört felvállalni. Szendrey Júlia ugyanis Petőfi Sándor 1849-es halála után férjhez ment és az új családjában három gyermeknek is életet adott. Júlia azonban nem csak Petőfi felesége volt, de költő és műfordító is. Azon kevés nők egyike, akik a XIX. század második felében publikáltak egyes hazai újságokban. Petőfi felesége Andersen meséit is lefordította, így Dániában néhány éve szobrot állítottak a tiszteletére.

A péntek délutáni rendezvényt a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, a város önkormányzata, és az Országos Petőfi Sándor Társaság rendezte. A szobor új helyen történő elhelyezésével kezdődött az emlékünnepség.