Remek munkát végeztek a helyi rádiózás történetét összegyűjtők, akiknek sikerült egészen a kezdetektől összegyűjteniük a tárgyi emlékeket, fényképeket, okleveleket, dokumentumokat, közöttük a Petőfi Népe tudósításait az eredményes klubéletről. Az enteriőrökben elhelyezett eredeti műszerek, készülékek bizonyítják, hogy sokat fejlődött a sportág az évtizedek során és az egykori hatalmas adóvevők méretei is jelentősen zsugorodtak.

– Ha valami jó, azt az ember szeretné többször megismételni, hagyományt teremteni. Ha valami jó, és a keletkezése régebbre esik, akkor szeretne az ember emléket állítani ezeknek a dolgoknak. Ez a mostani jeles ünnep is alkalmas a visszatekintésre. Ennek a szakkörnek, majd klubnak fontos szerepe volt a gyerekek tanításában, nevelésben. Biztosította a sportolás lehetőségét és közösségi élményt is adott, miközben közösséget is formált – fogalmazott köszöntőjében Nagy András polgármester, aki kiemelte, hogy Győrök Imre munkássága mindenképpen megérdemelte, hogy a sporttelep az ő nevét viselje.