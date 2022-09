Július elején a Csoóri Fesztivál műsorát gazdagították Kecskeméten. Utána tánctáborok következtek, mely elsősorban közösségépítő, de már felkészítő volt az új tanévre is. Július végén Horvátországban jártak, egy nemzetközi folklór fesztiválon több este is felléptek. Az útitervet úgy állították össze, hogy a tánc mellett csapatépítő kirándulások is színesítsék az ott töltött napokat, a városnézések, fürdések mellett hajókáztak is. Augusztus 20-a környékén, a nemzeti ünnep alkalmából Ballószögön és Helvécián is emelték a műsor hangulatát ünnepi táncukkal.

– Több korosztályban is tanítok, minden gyermek rendkívül ügyes. Évről-évre látom az eredményt, sőt nagy örömömre, a nagyobbak példát mutatnak családjukban is, a kisebb tesók, rokonok is jönnek táncolni. A néptánc által sokat fejlődik a személyiségük. A motiváltságuk, fegyelmezettségük a tanulásra is jó hatással van. Egy-egy előadás előtt akár két órán át is készülődünk, mely nagy fegyelmezettséget kíván meg részükről. A szülők visszajelzései is nagyon pozitívak, amellett, hogy büszkén figyelik őket egy-egy fellépés alkalmával, nap mint nap szembesülnek vele, hogy milyen éretté és motiválttá váltak a néptáncnak köszönhetően – mondta Tímea.