Szeptember 18-án rendezte meg a II. Online Majorettes World Championship 2022-es vetélkedőt a Majorettes International Association (MIA) Lengyelországi Szövetsége. A megméretésen három ország (magyar, cseh, lengyel) 25 csapatának 138 versenyzőjének bemutatóját értékelte a bírálóbizottság. Magyarországot az Esthée Tánc Se (Dány), az Emerald Dance Team (Hódmezővásárhely) és a Békéscsabai Mazsorett Táncegyüttes Premier AMI (Békéscsaba) képviselte.

Seregély Laura 2018 tavaszán a bácsalmási mazsorett csoportnál kezdett el foglalkozni ezzel a sportággal. Majd ezt követően a mórahalmi mazsorett együtteshez került, utána egy rövid időre ismét visszatért a hazai csoportba. Ez év nyarán pedig a dányi (Pest megye) Esthée Tánc Sportegyesülethez került.

Hétköznapokon a bácsalmási általános iskola gyakorlótermében gyakorol, hétvégeken pedig az egyesületnél tartják a felkészüléseket.

Természetesen a szülőknek, ennek érdekében nagy anyagi áldozatot is kell vállalniuk, hiszen az állandó utaztatások és a különböző szerek megvásárlása időnként nagy kihívás elé állítja őket.

Vajda–Szaluter Tünde oktató érdeklődésünkre elmondta, hogy Laura június óta tagja az Esthée Tánc Sportegyesületnek, nagyon szorgalmas és kitartó, ezért egyre jobb eredményeket ér el a mazsorett sportágban. Ezt bizonyítja a mostani szép szereplése is, hiszen a solo classic baton junior kategóriában 1. helyezést ér el.

Laura édesanyja elmondta, hogy lánya most nagy erővel készül az októberi versenyre, ahol már duóban is bemutatkoznak. Ezen kívül ezen a rendezvényen a mostani online előadást élőben is megnézhetik az érdeklődők.