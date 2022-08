Kiszely Ágnes, a bábszínház igazgatója az idei műsorok kapcsán kiemelte a mesék fontosságát, melyek ma a nehéz mindennapokban még nagyobb jelentőséget kapnak. Ráadásul a gyermekek életében a mese, a bábszínház adhatja az első kapcsolatot a világgal. Azokon keresztül ismerheti meg, mi a jó, ki a rossz. A bábszínház a mostani előadásaival is ehhez szeretne hozzájárulni, hogy útmutatást nyújtson számukra.

Az igazgatónő az új évad előadásait is bemutatta. Olyan meséket visznek színre, melyek fontos erényeket tolmácsolnak, mint a barátság, a szeretet, a segítőkészség, a igazságérzet, melyek mindegyike segíthet egy nehéz problémának megtalálni a megoldását.

Az első nagy premierjük A Napról és a Holdról című előadás lesz október 1-jén. A próbái megkezdődtek. Ezt követi majd az Állatkerti bemutató és A Titoktündér felújított változata. Idén sem marad el a Mikuláskuckó, ahol a gyerekek megtudhatják, hogy ki mindenkitől várhatnak ajándékot. A nagyobbakat egy három előadásból álló csomaggal is várják, választható a Fehérlófia, a József mondá Máriának és a János vitéz. A másik nagy premier jövő év elején várható, az Egyszemke, Kétszemke, Háromszemke.

Ez utóbbi kapcsán Kiszely Ágnes hozzátette: a Ciróka olyan fiatal alkotókat is megszólít, akik eddig bábszínészek voltak, de kipróbálnák magukat rendezőként is, illetve azon végzős hallgatókat, akik színészi pályára készülnek, de belekóstolnának a bábszínészetbe is.

Sokat várnak a TTTK, azaz a Test Tárgy Tér Kép alkotóműhelyüktől, mely egy kísérleti laboratórium. Kíváncsiak arra, hogy hova tud fejlődni a bábművészetük.