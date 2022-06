Shakespeare darabjából tudjuk, hogy Szentivánéjen bármilyen csoda megtörténhet. Ilyen csoda minden évben a Múzeumok Éjszakája, ami szombaton 20 éves jubileumát ünnepelte, melynek keretében megannyi emlékezetes programmal, kiállítással, előadással, koncerttel és bemutatóval várták a látogatókat a megye közművelődési intézményei.

Kecskeméten is megelevenedtek a múzeumok, legszínesebb arcukat mutatva az érdeklődők hagyományosan nagy tömegének. Nem telhetett el a kultúra napfordulós ünnepe kiállításmegnyitó nélkül: a Cifrapalotában nyílt meg Lengyel-Rheinfuss Ede – A magyar huszár Munkácsyja címmel kiállítás Máday Norbert gyűjteményéből.

Lengyel-Rheinfuss Ede hadifestő volt és soha nem nyílt még ilyen nagyszabású kiállítás műveiből.

A kiállítás darabjait Máday Norbert 25 év alatt gyűjtötte össze. Az alkotó Márai Sándor rajztanára is volt, az író tollából született a nekrológja is. Márai leírja, ami Lengyel-Rheinfuss festészet iránti szenvedélyes elkötelezettségét mutatja be: a haldokló művész még utolsó erejéből, ágyából kikelve is festett. Lengyel-Rheinfuss Hollósy Simontól és Székely Bertalantól tanult. Legnagyobb műveit Kassán alkotta, a magyar huszár és lovas jelentette fő témáját.