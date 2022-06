– Petőfi életének mely területét érintik az új dokumentumok?

– Az köztudott, hogy Petőfi Sándor erős szálakkal kötődött Szabadszálláshoz, ahol családja 1818 és 1841 között élt. Édesapjának vállalkozásain túl volt ott egy saját házuk is, melyet az 1838-as dunai árvíz elsodort. 1848 nyarán Petőfi indulni szeretett volna a Szabadszállásra kiírt követválasztáson, hogy képviselhesse szűkebb szülőhazáját, a Kiskunságot az országgyűlésben. A korabeli dokumentumok, a most előkerültek is alátámasztják, hogy 1848. június 15-én Szabadszálláson választási csalás történt. Petőfit kitiltó határozattal nem engedték indulni a Kiskun kerület választásán.

– Milyen végkimenete lett ennek az eseménynek?

– A fennmaradt kitiltó határozat, egy előkerült választási jegyzőkönyv és egy Petőfi által Bacsó János fülöpszállási református segédlelkésznek írt levél alapján jó rálátásunk van az eseményre. A választás napján a költőt és híveit fenyegetésekkel elüldözték Szabadszállásról. A botrányos eset után Petőfi sokat vitatkozott Nagy Károllyal, az ellene induló képviselőjelölttel, aki végül is megnyerte a választást. Majdnem pisztolypárbajig fajult a vitájuk, de ebből nem lett semmi, mivel Nagy Károly visszalépett.

– A választási csalásnak nem lett végül következménye?

– A sajtó írogatott róla, de egy hónap után az érdeklődés elveszett iránta. Petőfi ugyan benyújtott egy újraválasztási kérvényt a belügyminisztériumhoz, és az országgyűlés is felállított egy küldöttséget a tanúk kihallgatására. A csalást azonban sosem vizsgálták ki, új választást sem tartottak, nem is tudtak volna a küszöbön álló szabadságharc miatt.

– Miért olyan jelentősek ezen iratok?

– Eddig is nagyon sok dokumentum fennmaradt Petőfi életéből, ugyanakkor ezen időszakból ezek egyedülállóak. Csak kevesek vannak, akik egyáltalán tudtak Petőfi képviselői törekvéseiről és a botrányos választásról.

Már az is nagy horderejű volt, hogy a költő egykori kecskeméti tanítójának, Schifferdecker Dánielnek a hagyatékából nemrégen előkerültek dokumentumok, de azok leginkább az 1830-as Kecskemét oktatására nyújtottak betekintést.

Úgy gondolom, a most feltárt szabadszállási iratok sokkal személyesebbek a költőt illetően. Nekem személy szerint nagyon izgalmas e kutatási terület, megtiszteltetésnek veszem, hogy az eredeti kéziratokat tanulmányozhattam. Petőfi kézírását olvasva rádöbbenek újra és újra, hogy mennyire különleges ember volt. Olvasva sorait megmutatkozik költői vénája, sokoldalúsága és emberi értéke.

– Petőfit életét nemcsak kutatja, de az eredményeket, és az eddigi forrásanyagokat meg is osztja a közönséggel. Mesélne ezen munkájáról?

– A Bács-Kiskun Megyei Levéltár a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal együttműködve csatlakozott a Petőfi 200 programsorozathoz, amelyet a költő születésének 200. évfordulójára hirdettek meg országosan. A projekt keretében Hlbocsányi Norbert kollégámmal közösen előadássorozatot tartunk Kecskeméten és a megye számos pontján ez év májusában, és most júniusban is iskolásoknak, valamint a felnőtt közönségnek. Az előadásunkban kitérünk Petőfi Sándor életére, kecskeméti és szabadszállási kötődésére.

Felidézünk olyan eredeti iratokat, mint A kis-kunokhoz kiáltvány vagy a Nemzeti Dal korabeli nyomtatványa.

Norbert elsősorban Petőfi korát eleveníti meg iratok, fényképek és térképek segítségével, míg én a választási botrányáról mesélek. Az előadássorozatunk során jártunk Kunszentmiklóson, Szabadszálláson, Baján és Kiskunfélegyházán is. Előadásunkat mindenhol érdeklődve, lelkesen fogadták. A helyszínek közül Szabadszállást csak azért emelném ki, mert volt szerencsénk megtartani az előadást a választási csalás történelmi helyszínén, az 1826-ban épült városházán, ahol Petőfi is megfordult. Június 25-én, a Múzeumok Éjszakáján az előadásokon bemutatott iratok közül többet is kiállítunk majd az érdeklődőknek. A nyári szünet után programsorozatunkat végül egy levéltári nappal zárjuk szeptember 26-án a Cifra­palotában.