A Fába faragott történelem szoborkiállítás Répás Jánosnak, a Népművészet mestere fafaragónak állít emléket. A Megtartó hagyomány című tárlat anyagát Fekete Erzsébet népi iparművész hímzéseiből válogatták össze.

Jövő szombaton 17-23 óráig, a Múzeumok Éjszakáján mindez kiegészül további látványos programokkal. Nyitásként Bánföldi Ferenc népi iparművész fazekas Tengelyben maradni című kiállítása tekinthető meg, melyhez kapcsolódóan lesz látványégetés is. A Gyűjteményben az est folyamán jóspogácsát is kaphatnak az érdeklődők. 18 órától kézműves bemutatók is megtekinthető: a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület, Bene Ágostonné bőrműves, a Kecskeméti Díszítőművész Szakkör, valamint Trungel Aranka jóvoltából.