Lelkes Bernadett Lelkestől lelkednek címmel állított össze egy olyan anyagot, amelynek alkotásai előtt a látogató szívesen elidőzik. A tárlat két falat foglal el. Az egyiken az ember jelenik meg a maga spontaneitásában, illetve úgy, ahogy Lelkes Bernadett beállította. A másikon a természet, az állatok, a rovarok köszönnek vissza a képekről.

Az alkotó nem művész, viszont kiváló szemmel látja meg kameráján keresztül a világ azon eseményeit, vagy inkább pillanatait, amelyeket érdemes megosztani másokkal is. Az egyik alkotása Moszkvában, az egyik piacon vagy boltban készült, a matrjoska babákat árusító hölgyre irányítja rá a figyelmet. A mellette lévő képen egy, valószínűleg koldus nő ül a GUM Áruház bejáratával szemben. Különös az arckifejezése, mivel odabent magas minőségű árukat vásárolhatna, ha lenne rá anyagi kerete.

Egy parókavásárlás során Lelkes Bernadett barátnője kérte, hogy fotózza le, ebből két képet is bemutat a fotográfus. De a néző szemét már továbbviszi két olyan beállított kép, amely egy gyönyörű nőt lila ruhában ábrázol egy sárga virágos mező mellett. A színek harmóniája erősíti a hatást a látogatóban. A másik fotósorozat már az állatok és a természet világát, szépségét mutatja be. Itt egy-egy pillanat megörökítése az, amelyen elcsodálkozik az ember. Ehhez nemcsak tudásra, de némiképp szerencsére és persze egy jó fényképezőre is szükség van.

Lelkes Bernadett művészcsaládban született, nem izsáki, de évek óta a városban él a férjével. Mindennap bejár Kecskemétre, ahol egy marketingügynökség munkatársa.