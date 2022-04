Toronykőy Attilát kérdeztük a nem mindennapi opera megvalósításának részleteiről. – Keresztmetszetben, vagyis egy felvonásban adjuk elő a Bánk bán eredetileg három felvonását. Rendkívüli munka volt a sűrítés igényével hozzányúlni az alapműhöz, korábban sosem csináltam még ilyet.

Kicsit fájt a szívem a számos kimaradt zenei részért, viszont a sűrítésnek köszönhetően érdekes dramaturgiai helyzet keletkezett: az egymás mellett álló jelenetek kölcsönösen erősítik egymást

– mondta a direktor. A kihagyott részek miatt lyukak keletkeztek a cselekményben, ahová nem Egressy szövegét illesztették be zene nélkül, hanem Katona eredeti sorait építették be, így sokkal költőibb, irodalmibb lett a végeredmény.

Toronykőy Attila kifejtette, hogy az operában sokszor szép és fontos mondatok hangzanak el, de a cselekmény sodra vagy a zene elviszi róluk a figyelmet, így kevésbé emlékezetesek. Ezért az egyes jelenetek fontos mondatait kivetítik a díszletbe. A különleges világítástechnikát is úgy alakították ki, hogy a dramaturgiát támogassa, Tihanyi Ildi díszlete pedig jelzésértékű, de korhű, a 13. századba röpíti a nézőket, csakúgy, mint Juhász Katalin utalásszerű jelmezei.

A rendező hangsúlyozta: a város élen jár az opera műfajának népszerűsítésében, amihez a némileg áramvonalasított eredeti mű is hozzájárulhat.

– Mivel a kecskeméti teátrum nemzeti színház lett, így operákat is játszik. A kecskemétiek még talán nem szoktak hozzá, hogy színházukban operát is láthatnak, így a rövidített változat segítheti a mű befogadását, és hozzájárulhat, hogy megszeresse a műfajt a közönség. Az operajátszás háttérbe szorult hazánkban, a fővárost kivéve, ezért nagy szó, hogy Kecskeméten feltörekszik és remélhetőleg tovább forr a műfaj – fejtette ki a direktor, aki a Bánk bán aktualitásáról is szólt. – Ez a darab él, mert arról szól, hogy egyformák vagyunk, és a halál mindenkinek ugyanazt jelenti.

Mindegy, hogy gazdag vagy szegény, magyar, ukrán vagy orosz, a halál mindenkinek ugyanúgy fáj.

A darab mondanivalója különösen aktuális: egyformák vagyunk, és ne háborúzzunk, hanem éljünk boldogan és békésen egymást mellett – mutatott rá a rendező.