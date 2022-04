Harsányi Zsuzsanna sokoldalúságának köszönhetően a kecskeméti közélet egyik ismert személyisége. Elsősorban alkalmazott grafikusként és festőművészként ismert, de vezető szerepet tölt be a Kecskeméti Szent László Lions Club életében, tanít, és borrendi tagként is évekig aktív volt.

A csütörtökön nyíló tárlat megnyitóján az alkotóval Szabó Sándor beszélget és tárogató muzsikájával hangulatosabbá teszi az eseményt. Az alkotások május 6-áig láthatók.Harsányi Zsuzsanna néhány részletet elárult a tárlatról.



– A kiállításon bemutatott 28 kép, főleg az utóbbi 2-3 év élményeit mutatja be. Sajnos a járvány miatt jóval kevesebb helyre jutottam el, de egy festőnek minden téma, így többek között a kertem, a barátaim, egy-egy alkotó tábor emléke. A covid és most már a háború borzalmai is engem arra ösztönöztek, hogy alkotásaimmal a világ szebbik oldalát megmutatva próbáljak örömet szerezni, a békét, a hétköznapok harmóniáját, a természet rezdüléseit megosztva a szemlélővel – mondta.