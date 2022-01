Nemesszeghyné Szentkirályi Márta

Nemesszeghyné Szentkirályi Márta Kecskemét városi Zenei Munkaközösségének titkári tisztje volt a II. világháború után. 1949-től 1951-ig megyei ének-szakfelügyelő. 1947-ben zeneóvodát szervezett és vezetett, de az óvodások énektanítása mellett a gyakorlóiskolai oktatásban is szerette volna bevezetni a mindennapi énekórát, erre azonban sokáig nem kapott engedélyt. Ám 1950-ben mégis engedélyeztek egy ideiglenes zenei kísérleti osztály indulását Kecskeméten. Kodály szellemében tanító ének-zenei általános iskolát hozott létre, melyből később a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium is létrejött. Az első kísérleti osztály létrehozása után minden évben harcolnia kellett az iskola engedélyének meghosszabbításáért, de néhány évvel az alapítás után száznál több ének-zenei általános iskola, illetve tagozat létesült a kecskeméti mintára országosan. A kecskeméti iskola 1964-ben gimnáziumi osztállyal is bővült. Az iskola életét a kecskeméti származású Kodály Zoltán, zeneszerző figyelemmel követte: nemcsak az alapítót támogatta tanácsaival, véleményével, hanem a működési feltételek megteremtésében is közbenjárt. Az alapító pedagógus 1952-től 1973-ig, haláláig volt igazgatója az iskolának.