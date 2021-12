Kellő időben fedezte ezt fel, megvolt a maga sajátos látásmódja a világról, egy pici geometriával alátámasztva. De ott van még a 21. századi emberábrázolások című sorozat is, ahol élettelen bábukba öltöztetve mutatja meg egy telefon kameráján keresztül, hogy ebben a világban bizony benne van a gépiesség lehetősége, és él is bennünk rá a hajlam, ugyanakkor ennek tagadhatatlan veszélyei mellett gyönyörűségei is vannak. Laci továbbá mindig is szeretett egzotikus helyekre látogatni, élete része volt az állandó keresés, a világ megismerésének vágya, ezeket az úti élményeket pedig fotók formájában rögzítette is. Másik négy képén az ember életútjának stációi láthatók, ez gyakorlatilag egy csodás filozófiai költemény – részletezte, majd hozzátette: Király László György legelső, mélyen filozofikus fotósorozatára olyannyira felkapta a fejét a szakma, hogy abszolút kezdőként felvették a Magyar Fotóművészek Szövetségébe is.

Fotó: Bús Csaba