Farkas Amália művelődésszervező aktív munkájának eredménye, hogy a Minden ami repülés című rendezvény sok látogatott vonzott, és maguk a kiállítók, ünneplők, előadók, köztük több vadászpilóta és repülős nagyszerűen érezte magát.

Vadászpilóták is részt vettek a ballószögi repülőtér jubileumán

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Farkas Amália összegezte tapasztalatait. A ballószögi repülőtér megalakulásának 30. évfordulója ihlette azt a négy napot, ami összefogással megvalósulhatott a nagyközségben. Sokan örömmel és készséggel segítették a rendezvényt. Ennek eredménye, hogy repülős legendákat is köszönthettek az előadásokon, akik izgalmas beszámolóikkal, tárgyaikkal gazdagították a programokat. A közönség találkozhatott többek között Vári Gyula és Szabó „Topi” Zoltán egykori vadászpilótákkal is.

Természetesen a főszereplő, ballószögi repülőtér történetét is megismerhette a közönség, Faragó Gyula, a reptér megalapítójának és tulajdonosának tolmácsolásában. A történetekhez Vég Pál volt berepülő pilóta, tervező, főmérnök is bekapcsolódott. Az élményekből sem volt hiány: Tóth Róbert a reptér aktív sárkányrepülő pilótája tartotta meg a sárkányrepüléshez kapcsolódó érdekességekkel és élményekkel megtöltött előadását. A ballószögi reptér nyílt napján pedig bárki betekinthetett a hangárokba, Voloscsuk András közreműködésének köszönhetően a ,,sárga" hangár is kitárta tartalmát. A Jakabszállásról érkező berepülések és a Kiskőrösről érkező Vári Gyula repülőtiszt repülőköteléke óriási sikert aratott. A Hírös Ejtőernyő és Hőlégballon Egyesület részéről, Sutus András és Böddi Lajos egy hőlégballonnal várta az érdeklődőket.

A kiállítás is színesítette a rendezvényt, melyhez fotókat prezentáltak Faragó Gyula, Vég Pál, Tóth Róbert, dr. Toperczer István, Pénzes Rebeka, Czingáli Tibor ,,Cingi”, Csöndör Milán, Fülöp Zalán, Berényi Bence. Emellett Locskai László makettgyűjteményét Konczné Magdolna biztosította, melyeket Fekécs Zsolt és Horváth-Földvári Zalán javítottak fel. Szabó ,,Topi” Zoltán pilóta öltözetét, sisakját, katapultülését és Czingáli ,,Cingi" Tibor pilóta öltözetét is megcsodálhatta a közönség.