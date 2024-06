A bor fogyasztása, a termék kiválasztása nem csupán a termék minőségén múlik, véli Koch Pálma a Friss&Jazz Party szervezője. A Koch borászat egy családi vállalkozás: Koch Csaba és lánya, Koch Pálma tulajdonosokkal, megbízható minőségben, kiváló borokat készítenek.

A bor és a jazz szerelmeseit várják Borotán

Forrás: Beküldött fotó

– Egy olyan vállalkozás a miénk, ahol a vendégeink velünk találkoznak személyesen, ha eljönnek hozzánk egy borkóstolóra. Mi meséljük el nekik a saját történetünket. Szeretném azt, hogy minél többen eljöjjenek hozzánk és lássák azt, amit több mint 30 év alatt felépítettünk. Egy birtokot hatalmas vegyszermentes udvarral, halastóval, gyümölcsfákkal, ahol a madarak csiripelnek, miközben mi élvezzük a könnyű, gyümölcsös, friss Hajós-Bajai tételeket együtt. Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy minél több fogyasztóval személyesen találkozzunk, megismerjék a Koch életérzést, közös emlékeink legyenek egy szép nyári napról. A tavalyi évben a Friss&Jazz Party-n több mint 150 vendégünk volt. Fantasztikus volt ennyi mosolygós arcot látni a birtokon. Remélem idén is mindenkivel találkozunk, aki tavaly eljött hozzánk – fogalmazott Koch Pálma.

Idén lesz egy kis meglepetés egy helyi termelővel, hiszen nem csak bort készítenek Hajós-Baján, hanem megannyi más terméket is. Azonban ezt csak az fogja megtudni, aki ellátogat a rendezvényre. Pezsgővel fogadják az érkezőket. Vezetett borkóstoló, a pince-szőlőtúra alatt több megálló is várja a vendégeket különböző meglepetésekkel. A kóstoló és pincetúra után pedig svédasztalos vacsorát kínálnak. Mentes opciókkal is készülnek. Ami a korosztályt illeti, nem csak 18 éven felüliek jöhetnek, sőt 14 éves kor alatt a belépés ingyenes.

Forrás: Beküldött fotó

– Nálunk is nagy a család, három öcsém van, kislányom, unokahúgaim, mindannyian ott voltak tavaly is. A gyerkőcöknek van egy kis játszótér, halastó, labda, kosárpalánk, sokan egész családdal jöttek el hozzánk. Saját 100 százalékos gyümölcsleveket is gyártunk, ezért a legapróbbak is tudnak mit kóstolni. Nagyon örültem tavaly, hogy széles volt a korosztály, egészen a fiataloktól kezdve az időseken át sokan jöttek hozzánk. Nem csak magyar vendégeink voltak. Őszintén mondhatom, hogy nagyon színes volt a vendégek köre. Az élő jazz zene annyira kellemes volt tavaly, hogy idén is Gáspár Szilvi Jazz trióját hívtuk el. Az este további részéért pedig Dj Izmos fog felelni, aki azt ígérte, hogy egy hatalmas retro party-ban lesz részünk – részletezte Koch Pálma az idei Friss&Jazz Party kínálatát.