A vendégeket és dr. Mák Kornélt, a KDNP megyei elnökét, Simon Zoltánt alpolgármestert, a Fidesz helyi szervezete elnökét, Szigeti Tamást, a Fidelitas helyi csoportja elnökét, valamint Font Sándor országgyűlési képviselőt dr. Filvig Géza fogadta.

Balról Font Sándor, dr. Filvig Géza, Hölvényi György, Bólya Boglárka

Fotó: Zsiga Ferenc

Hölvényi György a politikustársaival folytatott beszélgetés előtt elmondta, európai parlamenti képviselő és az európai uniós választási kampány időszakában érkezett Kalocsára.

– Nagyon fontos, hogy ilyenkor nagyon egyenesen és nagyon világosan beszéljünk! Azért érkeztem a Fidesz–KDNP képviselőjelöltjével, az EU magyar elnökségét előkészítő Bólya Boglárkával dr. Filvig Géza meghívására a városba, hogy felhívjuk a szimpatizánsaink, a választók figyelmét: nagyon sok minden történt és történik a városban, ami azt bizonyítja, hogy Európa és Kalocsa jövője összefügg. Ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy szerintünk polgármester úr kezében jó helyen van a város. Fontos a folytatás, mert európai uniós képviselőként azt látom, hogy ott, ahol normalitás van, ott, ahol világos értékek mentén gondolkodnak, azok megerősödnek. Lehet nagyokat, lehet szélsőségeseket mondani jobbról is, meg balról is, de a normalitás a legfontosabb. Kalocsa híresen egy ilyen hely. Különösen olyan időben, amikor a szomszédban háború van, a migráció problémáját a város, az ország is érzi. Érezzük azokat a kihívásokat, amelyek például a mezőgazdaságban jelentkeznek. Tehát Európa és Kalocsa problémái összeérnek – mondta Hölvényi György.

Dr. Filvig Géza az eszmecsere alkalmával kifejtette: néhány nappal a választások előtt minden erőre, energiára szükség van, hogy mindenki, legfőképpen a pártszövetséggel szimpatizálók elmenjenek szavazni. A vendégek leginkább abban tudnak segíteni, ha a választópolgárok megkérdezik, miért fontos, hogy június 9-én a szavazóurnák elé járuljanak, és a Fidesz–KDNP jelöltjeire szavazzanak, akkor autentikus választ tudjunk adni – mondta.

A beszélgetésen Hölvényi György felidézte, hogy a második világháború után a kereszténydemokrata szellemiség jegyében az Európai Uniót pontosan azért hozták létre, hogy béke legyen a kontinensen.