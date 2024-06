Szerdán három településen, délelőtt 9-től 10-ig a kalocsai Búzapiac téren (volt Duna Áruház előtt), majd 10.30-tól 11.00-ig Miskén, a Fő út és a Szent Imre utca sarkán, illetve 12 órától Kiskunhalason, a Bethlen téren várják mindazokat a gyümölcskedvelőket, akik szeretik a napokban érő érdi bőtermő meggyet.

Borbényi Luca és Rigó Virág Kecskeméten kínálta a meggyet

Fotó: Barta Zsolt

Kedden délelőtt Kiskőrösön, Soltvadkerten időzött a keceliek stábja, és kínálta dobozokban ingyenesen a meggyet az embereknek. Majd Kecskeméten, a Nagytemplom mögötti részen szólították meg a sétálókat. Sokan nem is akarták elhinni, hogy a mai világban ingyen kóstolhatnak meggyet. Volt, aki két dobozzal is kért, hogy a szomszédjának is vigyen. Borbényi Luca és Rigó Virág ajánlotta a járókelők figyelmébe a meggyet. Volt, aki helyben fogyasztotta el a gyümölcsöt, mások az ebédből visszatérően kóstolták a bőtermő gyümölcsöt.

Juhos Csaba, a keceli TÉSZ elnöke hírportálunknak elmondta, hogy sajnálatos módon csökkent a meggy fogyasztása, holott nagyon magas beltartalmi értékkel bír a hazai termés. Egy balatoni hasonló cég is akciót tart a hét elején, ahogy a keceliek teszik. Összesen három tonnányi gyümölcsöt kívánnak a fogyasztókkal megkóstoltatni az akció során.

– Célunk, hogy minél több fogyasztóban tudatosítsuk, milyen fantasztikus gyümölcs a meggy. Jellegzetes, finom íze mellett sokan azért fogyasztják, mert nagyon egészséges. Egyedülálló beltartalmi értékeinek köszönhetően ma már igazolt tény, hogy a meggy segíti a kiegyensúlyozott emésztést, serkenti a szívműködést, tisztítja az érrendszert, kiváló természetes ásványianyag- és vitaminforrás – fogalmazott a Baon.hu-nak Juhos Csaba.