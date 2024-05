A két településen már a jelentkezést megelőzően megkezdődött a hagyományos tavaszi virágosítás. Géderlakra és Ordasra várhatóan július hónapban érezik a Virágos Magyarország zsűrije.

Gyönyörű virágokat ültettek a géderlaki faluház elé is

Fotó: Zsiga Ferenc

A Virágos Magyarországért Mozgalomnak 1998 óta részt vevője Géderlakon

Géderlakon május 23-án jártunk, a községben tett körutunk végén Katona György polgármester elmondta, a képviselő-testület az előző évtizedek szép eredményei nyomán döntött úgy, hogy idén is benevezi a falut a versenybe, hiszen Géderlak 1998 óta rendszeres résztvevője a Virágos Magyarországért Mozgalomnak. – A község 2000-ben az Arany-díjat, 2002-ben 11 ország megannyi faluja közül az egyik Európa-díjat nyerte el. A verseny állandó résztvevőjeként büszkék vagyunk arra, hogy a magyar és európai településeknek kiosztott arany-, ezüst- és bronz díjak közül is számos került Géderlakra. Ami azonban ettől fontosabb: a verseny célja egybeesik a községben élők azon igényével, törekvésével, hogy kulturált és vonzó településkép, a régi és új zöldfelületek esztétikus, igényes megjelenése, gondozása, emellett a természeti és épített örökség megőrzése jellemezze községünket – mondta Katona György.

Az önkormányzat mini kertészete a csökkenő közfoglalkoztatotti létszám ellenére döntően a helyi lakosokkal állítja elő, ülteti ki és gondozza azt az évenként szükséges 12-13 ezer, kizárólag magyar virágpalántát, amelyből a lakosság is ingyenesen kaphat.

Ordason még tart a virágok kiültetése

Ordason Szabó Zsolt fogadott bennünket. A polgármester hangsúlyozta, a Kalocsai járásból Ordas is hosszú ideje résztvevője a Virágos Magyarország versenynek, a számos elismerés között a miniszterelnöki díj a legrangosabb. Az értékelés szempontjai átalakulóban vannak, már nemcsak a virágos településjegyek a mérvadóak, hanem az infrastrukturális háttér, a környezettudatos gondolkodás és gyakorlat, az épületek állapota, de a helyi közösségi élet is sokat nyom a latba. Ez utóbbira szép példa, hogy míg a korábbi években akár 20 közmunkás is volt a településen, most 5-6 emberrel kellene ellátni ugyanazt a feladatot. Ezt érzékelve, és az önkormányzat felhívására a lakosság szinte egy emberként, még nagyobb energiát fordít az ingatlana előtti területek karbantartására, virágosítására– mondta a polgármester.

Mint megtudtuk, Ordason még tart a virágok kiültetése, de ez nem okozhat problémát a zsűrizésnél, mert a szakemberek jellemzően júliusban, előre bejelentett időpontban vizitálnak majd a két községben, az eredményhirdetés pedig novemberben lesz.