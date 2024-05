Font Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg köszöntőjével a fórumot, melyben kiemelte, hogy a fejlődés záloga Kalocsa számára a folytonosság, és az elmúlt nehéz időszakban is számos, jövőbe mutató beruházás érkezett Kalocsára, több milliárd forint értékben. A város 2030-ig szóló fejlesztési elképzeléseiről is szólt, melyek közül számos pályázat elbírálás alatt áll, de van már nyertes is.

Szijjártó Péter szerint Filvig Géza jelenti a folytonosságot Kalocsa életében

Fotó: Bús Csaba

Ezt követően Filvig Géza beszélgetett Szijjártó Péterrel. Miután Filvig Géza elmondta, hogy az óvoda és a játszótér fejlesztésébe kezdtek, és kiemelten a gyermekek körülményeinek javításán dolgoznak, az európai parlamenti választás tétjére kérdezett rá a miniszternél.

Szijjártó Péter Európa háborús pszichózisáról beszélt, kiemelve, hogy a szomszédban dúló háborúból 2,5 éve sikerül kimaradnia hazánknak, nem sikerült belesodorni az európai vezetőknek, akik sajátjuknak érzik a két fél között zajló konfliktust.

A miniszter rávilágított arra, hogy a háború kitörése után hibás stratégiai döntéseket hoztak az európai vezetők, amivel ahelyett, hogy izolálták volna, inkább kiszélesítették a konfliktust, azt állítva, hogy a demokráciát és az egész transzatlanti világot támadja Oroszország, miközben csak Ukrajnával áll háborúban. Szijjártó Péter megjegyezte, hogy tiszteletreméltó, ahogy az ukránok harcolnak magukért, de az nem a demokráciáért és a szabad világért vívott harc.

Második stratégia hibaként értékelte az Oroszország elleni szankciók bevezetését, megjegyezve, hogy már a tizenharmadik szankciós csomag vall kudarcot. Hiszen ezek célja az orosz gazdaság térdre kényszerítése és a háború befejezésére kényszerítés volt, de egyik sem teljesült.

Harmadik stratégiai hibaként a fegyverszállítást nevezte meg a miniszter az EU részéről. Meglátása szerint ugyanis a háborúnak a csatatéren nincs megoldása, csak a tárgyalóasztalnál. A növekvő fegyvermennyiségtől csupán megmerevedik a front, miközben egyre többen halnak meg annak mindkét oldalán. A miniszter megjegyezte, hogy Oroszország egy nukleáris szuperhatalom, amit nem lehet legyőzni, ráadásul ha sarokba szorul, elkezdi használni atomfegyvereit.

Szijjártó Péter a szárazföldi csapatok Ukrajnába küldésének veszélyéről is szólt, ami szintén a nukleáris fegyverek bevetésének esélyeit növeli, és kiemelte, hogy az európai parlamenti választások tétje ezen eszkalációs veszély csökkentése.

Filvig Géza arról beszélt, hogy elődjének semmilyen elindított projektje nem volt, amikor átvette tőle a széket, viszont 2019 óta befejezték az óvoda és az iparterület fejlesztését, majd a politikai folytonosság fontosságáról kérdezte a minisztert.

Szijjártó Péter válaszában kifejtette, hogy Magyarországon van a legstabilabb politikai rendszer, mert 2010 óta minden választást a polgári oldal nyert meg. Ha nem lenne ilyen erős felhatalmazása a kormánynak, nem tudott volna az ország mindig erősebben kijönni a válságokból. Példaként említette, hogy a Covid után többen dolgoztak, mint előtte, illetve 1 millióval több munkahely létesült 2010 óta, és arról is beszélt, hogy évről évre beruházási és exportrekordot dönt az ország. Ezért a folytonosság a legnagyobb erőforrás mind nemzeti, mind helyi szinten, és mivel a nemzeti eredmények a helyi eredmények összadódásaként jönnek létre, ezért a helyi folytonosság kiemelten fontos. Ezért kérte a jelenlévőket, hogy támogassák Filvig Géza megkezdett munkáját.

Filvig Géza azon kérdésére, miszerint Kalocsa hogyan lehet stratégiai partnere a Paks2 beruházásnak, Szijjártó Péter kifejtette: a június elején átadandó új híddal mindössze 10 kilométer lesz a Kalocsa–Paks távolság, ami bekapcsolja a várost a beruházásba, Kalocsa vonzereje jelentősen megnő. Arról is beszélt, hogy a híddal kinyílnak a lehetőségek Kalocsán, hiszen a Paks2 beruházásban több mint 10 ezren dolgoznak majd. Hozzátette: a város is része a kormány Magyarország déli részét érintő fejlesztési stratégiájának.

A miniszter emlékeztetett, hogy évek óta azért küzd, hogy a szankciók ne érintsék az atomenergiát, mert akkor hazánk áramtermelésének fele kiesik. Paks2-ről elmondta, hogy hatalmas ütemben zajlik az építkezés, és a következő évtized elején a hálózatra kötik.

Filvig Géza azon kérdésére, hogy miként lépjen előre a város a helyi iparűzési adó bevételében, Szijjártó Péter válaszában kifejtette, hogy a beruházásvonzó képességet kell növelni, amin a jövőben továbbra is együtt dolgozik Filviggel.

Szijjártó Péter zárszóként elmondta: továbbra is széleskörű felhatalmazásra van szükségük ahhoz, hogy kiálljanak a nemzeti érdekekért, amivel jobboldali fordulat is bekövetkezhet Európában, ami a fejlődés új dimenzióját nyitja meg az országnak.