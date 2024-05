Sokszínű programokkal készülnek a szervezők: a parkolóban aknavető, Gripen teszt-szimulátor, tűzoltó-, rendőrségi-, mentő- és toborzói pavilonnal várják az érdeklődőket. A központ belső udvarán kapott helyet a kadét- és a búvár pavilon, az OCR akadálypálya, itt tekinthető meg a lézerlövészet és a gumigránát-hajítás is. Az udvaron a büféskocsi mellett az arcfestést és az ugrálóvárat is kipróbálhatják a gyermekek. A lőtéren légfegyveres lövészet és íjászat várja az érdeklődőket. A küzdőtéren óránként küzdősport bemutatókat nézhetnek meg. Katonai testnevelés óra, kick-box és wado-ryu edzés fontosabb elemeit is megismerhetik. A HSK ajándékokkal jutalmazza a pecsétgyűjtőket.

Nyílt napot tartanak a Honvédelmi Sportközpontban

Forrás: Honvédelmi Sportközpont Facebook-oldala