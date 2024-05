A rendezvényt Fazekas Tiborné, az intézmény igazgatója nyitotta meg, aki elsőként köszönetet mondott a támogatóknak, akik anyagilag segítik az iskola alapítványát, hozzájárulva így a tanulók tehetségének kibontakoztatásához, az intézmény eszközbeli megújulásához.

Fergeteges gálaműsort adtak az iskola növendékei és tanárai a jótékonysági esten

Fotó: Jánosi Béla

– Mindannyian érezzük a 27 éves hagyomány tovább éltetésének felelősségét. Sok mindent megéltünk ennyi év alatt. Voltak nagyon emlékezetes, vicces, megható produkciók, amelyeket nem felejtünk. Gyökereink, hagyományaink azonban megtartanak és utat mutatnak. A változó körülmények ellenére is a gyermekekbe vetett feltétlen hit és szeretet az, ami bennünket pedagógusokat vezet és hajt napról napra, évről évre, akár az alapítványi műsorszámok megtervezése és színpadra állítása kapcsán is. Jó érzés azt is tudni, hogy munkánkban mindig számíthatunk a szülőkre, nagyszülőkre is. Igazi csapatmunka a miénk – fogalmazott Fazekas Tiborné igazgató.

Varga István, a Talentum Alapítvány kuratóriumának elnöke az elmúlt év eredményeiről számolt be. Elmondta, a tavalyi évben közel, 2, 7 millió forinttal gyarapodott az alapítvány vagyona.

– Pályázatokat hirdettünk az iskola tanulóinak helyi, körzeti, vármegyei tanulmányi versenyek, sportversenyek nevezési díjainak, utazási költségeinek támogatására. Támogattuk azon hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi kirándulásait, akik magatartásukat, tanulmányi eredményeiket tekintve legalább jó, illetve 3,5-ös átlagnál magasabb eredményt értek el. Hozzáraktunk a tanítást segítő, illetve sporteszközök beszerzéséhez, a gyakorlati terem épületének felújításához, valamint jutalmazás céljából vásároltunk könyveket. Az év tanulója tárgyjutalmat három diák kapta meg. Összesítve a 2023. évben pályázati célra közel 1,9 millió forintot fizettünk ki a meghirdetett céloknak megfelelően – összegezte Varga István.

A kuratóriumi elnök beszámolóját követően a közönség a jótékonysági esten több mint húsz zenés, táncos produkciót láthatott az iskola diákjainak és tanárainak tolmácsolásában. A gálaműsor után, a közelgő pedagógusnap alkalmából, az intézmény nyugdíjas tanítói és tanárai tiszteletére „pedagógus emlékfalat” avattak. Ezt követően a tanév során, a tankerület, az alapítvány és városvezetés összefogásnak köszönhetően felújított kisházat, technika termet mutatták be az érdeklődőknek.