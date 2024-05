– Mi a rendezvény célja?

– Az egészséges életmód népszerűsítése és az egészségügyi tudatosság erősítése a szándékunk a helyi és környékbeli közösségekben. Az eseményen részt vesznek egészségügyi szakemberek, orvosok, dietetikusok, szakápolók. Számos ingyenes szűrővizsgálattal és tanácsadással készülünk az ide látogatóknak. Mint mondottam, az egészségmegőrzés és a prevenció fontosságát igyekszünk hangsúlyozni akár az előadások és a bemutatók során is, de a szűrések alkalmával is. Azt gondolom, hogy ez a program mára már egy nagy közösségi élménnyé vált. Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy az egészséget megőrizni a legeslegfontosabb az életben, mert ha egészségünk van, akkor nagyon-nagyon sok mindent el tudunk érni.

Közösség élménnyé nőtte ki magát a bajai egészségnap

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

– Mire hívná fel azok figyelmét, akik esetleg eddig még nem jártak ezen a rendezvényen?

– Rendkívül hasznosak az előadások, amelyek többféle témában folyamatosan hangzanak el az emeleten, mintegy félórás intervallumokban. Mindenképpen fontos tartjuk azok meghallgatását, hiszen van olyan előadás, ami utána bizonyos méréssel, szűréssel kapcsolódik össze, mint például az Innovatív megoldások a stresszkezelésben. Lesz hangfürdő, kétszer is a nap folyamán, aminek bizonyítottan jótékony hatása van. Szerintem megfürdeni a hangokban, az egy igazán különleges élményt jelent. Reiner Ivett hangterapeuta gondoskodik erről. Mindenképpen javaslom a rezgéseink világáról szóló előadást Kőnigné dr. Péter Anikótól. Anikó egyébként megtalálható lesz a méréseknél és a szűréseknél is. Lesz szó a kineziológiáról Gálné Karchesz Ági előadásában és a reflexológiáról is Hlavati Henriette összefoglalójában. A reflexológiai masszázst is ki lehet próbálni majd. Tehát egy kicsit kapcsolódik az előadás a többi programhoz is. Készülünk mozgásterápiával is, elsőként gerincjógával, ami elsősorban a felnőtteknek szól, de lesz légjóga is, amit a gyerekek is kipróbálhatnak. A mozgásterápiát záró programként bemutatkozik a teremtorna csoport, amit szeptemberben indítottunk Sebők Annamária vezetésével.

– A szombati program legismertebb elemei mégiscsak a szűrések. Idén is számíthatunk rá?

– Természetesen. A Bajai Szent Rókus Kórház Egészségfejlesztési Irodájanak a szakemberei végzik a vércukor- és vérnyomásmérést. Sajnos minden évben előfordul, hogy szűrünk olyan értékeket, ahol meglepetésként éri a pácienst, hogy bizony egy kicsit a cukorértéke magasabb, és érdemes odafigyelni rá, vagy magasabb a vérnyomás. Mindezekre a későbbiekben oda kell figyelni, hiszen számos betegség megelőzhető a korai felismeréssel. A fentieken túl, a nyárra készülve, anyajegy- és melanómaszűrést végez dr. Kövesdi Dorottya bőrgyógyászszakorvos-jelölt. Lesz továbbá testanalízis, általános állapotfelmérés, különféle gépekkel végzendő mérés is. És nem maradhat el az egészséges ételek kóstolója sem, melyek fogyasztása kifejezetten az egészséges életmódra van jótékony hatással. Az ínyenceknek pedig még egészséges cukrászsüteményekkel is készülünk. Azt hiszem, a masszázs az, ami még kimaradt a sorból. A testmasszázs mellett hát- és irodai masszázs is kipróbálható.

– Fiatalabb családokra is számítanak. Milyen gyermekprogramokkal készülnek?

– Nagyon fontos elemei az egészségnapnak a gyerekprogramok, aminek most teljesen különálló helyet biztosítunk, hiszen különlegességgel is készültem. Sikerült meghívni a MATTES Baby Spa-t (babawellness jótékony hatásai), akik kiköltöznek a helyszínre. Elsősorban olyanoknak a jelentkezését várják a regisztrációs linkre, akik még nem ismerik ezt a lehetőségek. Készülünk babatornával és anyamozgatóval, ahol az anyukák is tudnak mozogni a babákkal. Játszóház is várja a gyerekeket, illetve babajátszó, ahol folyamatosan megismerkedhetnek a mozgásfejlesztő eszközökkel is. Tehát míg a felnőtteknél a prevencióra és az egészségmegőrzésre fókuszálunk, a gyermekek esetében a fejlesztésre helyezzük a hangsúlyt. Mindenkinek ajánlom, hogy csatlakozzon hozzánk az egész délelőttre, és tegyünk együtt az egészségért.