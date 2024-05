A Momentán Színjátszó Egyesület új otthonra talált: a helvéciai művelődési ház tárt karokkal fogadta a sok éves múltra visszatekintő kis teátrumot. Domokosné Bartus Dóra Ballószögön 2009-ben indította útjára a Momentán színjátszó csoportot, zenés darabokkal léptek fel a helyi közönség előtt. A kezdeti években csak gyerekekkel foglalkozott, mára azonban vegyes a korosztály, a fiatal felnőttek mellett az idősebb korosztály is szerepet kapott legújabb darabjában.

Agatha Christie Váratlan vendég című regényét vitte színre a Helvéciai Momentán Színjátszó Egyesület

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Sokoldalú rendező

Dóra sokoldalúságát mutatja, hogy alkalmanként szerepel is egy-egy darabban, illetve valamennyit ő rendezi, zenét gyűjt hozzá, producer és forgatókönyvíró is egyben. A társulatban jelenleg kilencen vannak: Domokos Ádám, Szalai-Domokos Alexandra, Dányi Dávid, Garzó Béla, Tóth Zita, Csekő Rita, Havasi Klára, Deres Gábor és Türei Márk. Plusz Dóra férje, István a technikai háttért, a hangtechnikát biztosítja.

A zenés darabok után jött a krimi

A színjátszó egyesület egy kis szünet után új alapokra helyezte működését, ezzel egy időben átköltöztek Helvéciára.

– Az utolsó darabunk 2020-ban a Szépség és Szörnyeteg volt még Ballószögön. Azután a covid a mi csapatunkra is rányomta bélyegét, nem tudtunk próbálni, darabokat színre vinni, így pár évig szüneteltettük a működésünket. Most azonban újult erővel, új tervekkel vágtunk bele a munkába – mesélte Dóra.

– Új helyszínen a sok zenés darab után egy krimivel rukkoltunk elő. Agatha Christie Váratlan vendég című regényére esett a választásom, pontosan azért, mert ezt még soha senki nem adaptálta filmre, csak színházi színpadra. Nagy örömünkre Helvécián befogadtak minket, egy nagyszerű színpada van a művelődési háznak, ahol tudunk próbálni. Természetesen az első előadást is itt mutattuk be a napokban – tette hozzá.

Sikeres premier

A próbák még 2023-ban kezdődtek el, a premier május 11-én volt. A nagy sikerre való tekintettel lesz még egy előadás Helvécián, azt követően pedig környező településeken is bemutatják és szívesen várják a felkéréseket is.

A társulatnak Facebook-oldala is van, Helvéciai Momentán Színjátszó Egyesület néven, ahol többek között nemcsak az új darabról található bővebb információ, hanem nyomon lehet követni munkásságukat is.

– Nagyon jó kis csapat jött össze, 20 és 75 év közöttiek a társulatom tagjai. Mindenki segíti egymást emberileg és szakmailag is. Családias hangulatú próbáink vannak. Már egy újabb darabon is dolgozom, ez már zenés lesz. Továbbra is keresem a tehetséges amatőr színészeket, akik nálam bontakoztathatják ki tehetségüket. Vallom, hogy mindenkinek adni kell lehetőséget, aki játszani akar és tud is – mondta végül Domokosné Bartus Dóra.