A napokban Budapesten megrendezett Dance Star Magyarországi kvalifikációs versenyén kvalifikálták magukat a fiatalok. Váczi Niki, a tánciskola vezetője elmondta: keményen küzdenek már régóta a New Generation tagjai. Rengeteget edzenek. A tánc iránti szeretetük és alázatuk példaértékű. Nagyon-nagy az összhang a hat csapattag között, mely tökéletesen érzékelhető is a táncukban. Az évek alatt teljesen egymásra hangolódtak, mely még magasabb szinte emeli minden alkalommal a produkciójukat. A csillogó érmek mellett ez számos alkalommal különdíjban is megmutatkozik.

New Generation

Forrás: Beküldött fotó

A csapat tagjai 8-14 évesek: Molnár Hanna, Duka Viktória, Molnár Lilla, Vörös Lara, Varga Lénárd és Szikszai Csenge. A 8 éves Duka Viki szólóban is kvalifikálta magát a vb-re. A fiatalok már tavaly is kijutottak a világbajnokságra, ahonnan kiváló eredményekkel tértek haza. 2023-ban szólóban Molnár Lilla bronzérmes lett, Duka Viki pedig világbajnok.

Idén is májusban rendezik meg Horvátországban a világbajnokságot, ahol a TST New Generation és Duka Viktóriai is profi kategóriában képviselheti Kecskemétet, és hazánkat.

A kvalifikálás, azaz a kijutás azonban nem egyenlő azzal, hogy ki is tudnak utazni a versenyre a fiatalok. Váczi Niki és csapata ismét gyűjtésbe kezdett, és keresik a szponzorokat, akik a hat fiatalnak segítenének. Sajnos a családok csak a belföldi fellépéseket tudják finanszírozni, a külföldi, négynapos verseny költségeit nem. Így most is bíznak benne, hogy sikerül azt a néhány százezer forintot összegyűjteniük.

Váczi Niki hozzátette: nagyon büszke tanítványaira, akik mindig keményen edzenek, de közben mosolyognak. Iszonyat kitartás és lelkesedés van bennük. A maximumot adják mindig magukból, melyet reményeik szerint a világbajnokságon is bizonyíthatják.