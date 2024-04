Emlékezőbeszédet Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke mondott. A díszpolgárról megtudhatta a közönség, hogy már tanítóképzős korában aktívan bekapcsolódott a Sarlós Boldogasszony Templom hitéletébe. Hitvitákat vezetett, a búcsújárások egyik szervezője volt, a katolikus legényegylet tagjaként is tevékenykedett. A tanulás mellett felelősségteljes munkát is végzett, elsajátította a földművelés, állattenyésztés fontos munkálatait, aminek később nagy hasznát vette. A kántor-tanítói oklevél megszerzése után pályáját Tázláron kezdte. 1946-ban megnősült, feleségével Tarjányi Rozáliával öt gyermeket neveltek fel. Közülük négyen a megemlékezésen is részt vettek.

Tarjányi Ágoston díszpolgárra emlékeztek félegyházi tisztelői

Fotó: Vajda Piroska

Tarjányi Ágoston 1948-ban visszakerült Félegyházára, ahol több általános iskolában is tanított. Közben megszerezte az ének-zene tanári képesítést is, így zeneiskolában is tanított. Remek szervező volt, és e képességének nagy hasznát vette 1956 őszén. Részese lett a félegyházi forradalmi eseményeknek, választott pedagógus küldöttként részt vett az alakuló Ideiglenes Forradalmi Tanácsban, amelynek elnökévé választották. A feladata az volt, hogy – miután a tanácselnök lemondott és távozott – vezetésével szervezzék meg az állandó Forradalmi Tanácsot és Bizottságot, vezessék át véres összecsapások nélkül a várost a válságos napokon – részletezte Kapus Béláné. Hangsúlyozta, Tarjányi Ágoston minden tettét a városa, hazája iránti elkötelezettség, a mélységes humánum, az ember és Istenszeretet vezérelte.

A forradalom elfojtása után csak kisebb megszakításokkal taníthatott, mert a rendőrség többször elhurcolta, de a diákság megmozdulásaira és a lakosság felháborodására kiengedték. Később 1957. július 16-án letartóztatták, különböző börtönökben és a tököli internáló táborban tartották fogva politikai fogolyként. 1958 májusában helyezték szabadlábra, majd két év börtönre ítélték, melyet a Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyott. Az ítélet végül amnesztia alá esett, de pedagógusi pályára többé nem léphetett.