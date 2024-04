A kiskunhalasi Rotary Club hosszú évek óta segíti a nélkülöző családokat, jótékonysági tevékenységük azonban a társadalmi felelősségvállalás más területein is megmutatkozik, így például segítik a tehetséges diákokat is, valamint jelentős összeggel támogatják a halasi középiskolásokat érintő cserediák programot is, ennek keretében Japánban, Ausztráliában, Dél-Amerikában, Afrikában, Angliában, Németországban és számos más távoli országban tanulhatnak a halasi gyerekek a Rotary Interact segítségével.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu YouTube-csatornáján is.