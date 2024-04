Egy újabb különleges összeállítást készítettünk az olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból. Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Fotó: Olvasói fotó

Szép emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár feleségére emlékezne ezzel a fotóval. Szórád Istvánné Fehér Ilona látható rajta az osztályával az 1970-es években.

Fotó: Olvasói fotó

BÁCSBER

Kecskemétről, Csordás Erzsébet egy kedves régi szép emlékét idézné fel. A közel 30 éve megszűnt Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál, azaz a BÁCSBER-nél dolgozott. Sokat kirándultak együtt. A régi kollektíva mai napig összetart. Májusban tartják meg az újabb baráti találkozójukat. Ez a fénykép sok évtizeddel ezelőttre repít vissza. BÁCSBER KISZ kiránduláson jártak az északi középhegységben, útközben megálltak egy kis pihenőre. Balról Vincze Ottó és fia, Miklós, Győri István, Vasas Lászlóné, Vajda József. A pihenők: Kecskeméti Györgyi, Szabó Pálné Erzsike, Csordás Erzsébet, Győri Czakó Ilona.

Fotó: Olvasói fotó

ONI Kirándulás

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna és az ONI család újabb fotóval nosztalgiázna. Az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézet lakói 1975-ben a Jeli arborétumba kirándultak. Középen Olvasónk barátnői láthatók, Gehér Éva, Szalai Rita, Polyák Etelka és Nagy Ildi. A fiúk balról Vig Józsi, Borits Árpi, Gál Jenő és László Géza.

Fotó: Olvasói fotó

Virágok szeretete

Páhiról Andrássy Gyula ezzel a régi fotóval is emlékeznek szeretett feleségére, akit nem rég vesztett el. Makány Mária nagyon szerette a virágokat, a kertjükben mindig nagyon sokféle virág pompázott, melyekről szeretettel gondoskodott.

Fotó: Olvasói fotó

Leszállás után

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes saját katona fotóját mutatná be, melyet 2003. május 26-án készített. Szabó Zoltán százados, a kecskeméti repülőtér bemutatópilótája a leszállást követően jelenti a feladat végrehajtását dr. Szenes Zoltán altábornagynak, a Honvéd Vezérkar főnökének. Balról-jobbra: Szabó százados, Kilián Nándor ezredes, Sági János vezérőrnagy és Pintér Zoltán dandártábornok.

Fotó: Olvasói fotó

Mulatság

Kecskemétről Kovács István költő 1991-es esztendőt idézné meg ezzel a fotóval, mely egy farsangi mulatságot örökített meg Kecskeméten, a Hírös Étteremben. A vidám hangulatú rendezvényt a Te+Én társkereső klub szervezte meg. Olvasónk a felvételen balról látható.