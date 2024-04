Egy újabb különleges összeállítást készítettünk az olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból. Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Csapatzászló Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 33 évre tekintene vissza. A Kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőosztály a rendszerváltást követően, 1991.március 15-én kapott új csapatzászlót. Az adományozási ceremóniát követően az osztály személyi állománya díszmenetet hajtott végre a vendégek és a csapatzászló tiszteletére. A menet élén Kenyeres Dénes őrnagy, mögötte Kovács János mérnök alezredes, Sarok Pál és Tóth Miklós őrnagyok, az első szakasz élén pedig Dencs Barnabás őrnagy látható.

Emlék a 70-es évekből Kecskemétről Balogné Imrefi Anna újabb fotóval kedveskedne az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézet lakóinak. Czigány Péter tanár úr csoportját örökítette meg a fénykép a hetvenes évek elején. Középen ülve a Garai testvérek láthatók, akik sokszor gitároztak, énekeltek, velük színesebb volt a kollégiumi lét. Ebben a csoportban volt még Vass Jocó, Molnár Sanyi, Gábor János és még sokan mások.

Emlék Kiskunmajsáról Rácz Andrásné fotója 2000-ben készült. Édesapja és édesanyja sírja látható rajta a fülöpszállási temetőben.

Régi szép idők Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy újabb nyugdíjasklubos kirándulás fotójával nosztalgiázna. Igaz, ma már nem működik a régi klub, de az emlékeket mindig szívesen elevenítik fel az egykori tagok.

Lillafüredi kirándulás Kecskemétről Csordás Erzsébet egy régi szép családi kirándulást elevenítene fel. Az 1980-as években a Szabadegyetem nyugdíjas kirándulásán kapta lencsevégre a vidám csapatot. Édesanyja, Csordásné Gigor Erzsébet jobbról a 6. a hátsó sorban, előtte pedig Olvasónk látható esernyővel. Az úticél a lillafüredi fátyolvízesés volt.

Havazás Páhiról Andrássy Gyula 66 évvel ezelőttre repítené az Olvasókat. A kép 1958. március 22-én készült Páhin, a közelmúltban elhunyt feleségéről, Makány Máriáról, aki éppen a hóban sétál. Reggelre hatalmas hó esett, bár délre már el is olvadt.