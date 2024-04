A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja, a Római Katolikus Főplébánia, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Kecskeméti Szervezete és a Piarista Diákszövetség báli ünnepsége minden évben a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye, személye előtt tiszteleg.

Április 20-án, szombaton a kecskeméti családok és baráti társaságok a Három Gúnár Rendezvényházban élvezhették egymás társaságát a Keresztény Polgári Bálon

Fotó: Orosz Fanni

Ebben az évben Jókai Mórra, a magyar írófejedelemre emlékeztek, halálának 120. évfordulója alkalmából, jövőre, azaz 2025-ben pedig megünnepelhetjük születésének 200. évfordulóját is. Hazánk egyik legnagyobb írójának több mint 100 regényét ismerhetjük, közülük talán az egyik legmeghatározóbb A kőszívű ember fiai című alkotása, melyet a kecskeméti közönség korábban már a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban is megtekinthetett. Az 1869-ben megjelent regényt a bál estéjén is életre keltették a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színészei, név szerint Bori Réka, Németh-Nagy Johanna, Koltay-Nagy Balázs és Cselóczki Tamás.

Kiemelt tisztelettel köszöntötték a színvonalas esten Prof. Dr. Sztachó-Pekáry Istvánt, Kecskemét alpolgármesterét, dr. Salacz Lászlót, országgyűlési képviselőt, dr. Mák Kornélt, a vármegyei közgyűlés alelnökét és dr. Finta József plébánost.

– Mikor ide beléptem olyan békés érzés fogott el, amit ritkán érez az ember, hiszen a mai világunkban a békétlenség eluralkodott a földön – fogalmazott dr. Salacz László.