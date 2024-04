Az előadás arról szólt, hogy a digitális élet hogyan hat a lelkünkre és a lelki életünk hogyan hat vissza a digitális térre. Hal Melinda megemlítette az online zaklatásokat, az ingerület-dömpinget, ami ténylegesen ér minket, az időseket és a fiatalokat is egyaránt.

Hal Melinda, az MCC Tanuláskutató Intézet vezető kutatója, klinikai szakpszichológus

Fotó: Márton Anna

– A digitális dömping teljes mértékben átalakítja az agyi struktúrákat. Ma már elmondható, hogy a fiatalok agya és idegrendszeri funkciói megváltoznak, nincs védőpajzs ebben a kérdésben, kivéve akkor, ha a szülők, a pedagógusok és a szociális szféra dolgozói összefognak abban, hogy egyfajta védőhálót képezzenek. Természetesen az ifjú generációk tagjainak edukációja sem hanyagolható el. A védőpajzs pedig akkor alakul ki, ha az érzelmi intelligenciára nagyon sokat fókuszálunk, többek között az empátiára – mondta.

Hogy alakítható ki a védőpajzs?

Ha jó a kötődés. A szakember szerint most az a probléma, hogy egy olyan kötődés nélküli társadalmat kezdünk kialakítani, amiben nincs alapja annak, amire megküzdést tudunk építeni. Tehát nagyon nagy szerepe van a szülőknek és az összes társas támasznak, a valódi személyes kapcsolatoknak ebben a kérdésben is.

A kibertérben, az online térben a legfőbb problémát a médiatartalmak jelentik, illetve a közösségi portálokon zajló események. A fiatalok nincsenek tisztában azzal, hogy mire jó egy közösségi portál és melyek a veszélyei, de arra is felhívta a figyelmet a klinikai szakpszichológus, hogy a szülők is tehetnek azért, hogy a fiatalokat védjék, és nemcsak őket, hanem magukat is.

– Azt látom, hogy felnőttként sem jól használjuk ezeket a közösségi portálokat. A fiatalokkal kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy nem is kellene használniuk. Nagyon nehéz ma ebben kiigazodni. Mégis azt hiszem, hogy a pszichológia megoldást és reményt is tud kelteni a szülőkben és pedagógusokban – mondta hírportálunknak Hal Melinda.

Elhangzott, hogy van olyan rendelet már a világ több pontján, ahol a 16 év alattiak nem használhatják a közösségi oldalakat. Ebben iránymutató a hightech és nagyon magas színvonalú cégek vezetőinek álláspontja, akik annak ellenére, hogy okoseszközöket forgalmaznak és igazi technikai guruk, ők maguk sem engedik gyermekeiket 16 éves kor előtt okoseszközt és közösségi oldalakat használni. Óvják őket a képernyőhatástól, nem véletlenül.

– Steve Jobs családja nyilatkozta nemrégiben, hogy 16 évesen engedték a gyerekeiket közösségi portált használni és hibáztak, mert az is korai volt. Azt hiszem, hogy ezek mérvadó szakemberek, szülők, akik annak ellenére, hogy a bevételüket jelenti, és óriási bevételeket generálnak, mindenek ellenére ők is látják, ezeknek a veszélyeit. Én azon vagyok, hogy a fiatalokban se keltsen ez lázadást, nem azt gondolom, hogy telefonnal fotózni a legnagyobb probléma, hanem az, hogy mi történik azzal a fotóval. Az is fontos, hogy miként beszélnek a fiatalok egymással egy új nyelvben, egy emojival kommunikáló világban. Lényeges, hogy hogyan bánnak az adattal. Ténylegesen motivációt kellene teremteni a fiataloknak arra, hogy inkább sportoljanak ahelyett, hogy a gép előtt ülnek vagy kütyüznek. Az alapvető tétel az volt, hogy a személyes képernyő teljesen más, mint egy IKT eszköz, ami az oktatásban jól működik – részletezte a szakember.

A személyes képernyő az okostelefont jelöli, amiből olyan ingerdömping érkezik belőle, amit az idegrendszer nem tud feldolgozni. – Ha egy oktatási platformot nézünk és egy tanár kivetít egy PowerPoint prezentációt vagy bemutat egy videót, amit harmincan néznek egy óriási kivetítőn, az teljesen más perceptuálisan. A tanár magyarázata eleve kiegészíti az értelmezést. Természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy az oktatásban ne lehessen használni a digitális technológiát vagy technológiai vívmányokat, mégis azt hiszem, hogy nem ez lesz a legfőbb út, hiszen ezt mutatják a pisa eredményeink is. A kognitív funkciók változnak és kijelenthető, hogy rossz irányba! Ennek ellensúlyozása az érzelmi intelligencia, a szimbolikus gondolkodás fejlesztése és a kötődés, a biztonságos érzelmi élet kialakítása – fogalmazott Hal Melinda.