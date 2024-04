Az estet Sirkó László színművész, egyben a műsor rendezőjének előadása nyitotta, mely részlet volt M.Gorkij: Az éjjeli menedékhely című művéből. A színművész ezúttal is hangsúlyozta, hogy Kecskeméten rengeteg tehetséges gyermek él, akikre büszkék lehetünk, és akiket feladatunk felkarolni és támogatni a kibontakozásban.

Fotó: Bús Csaba

Kecskemét város polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia is köszöntötte a fellépőket, nézőket. – Ez a mai este bizonyítja, hogy hogyan is tudunk emberek maradni. Hogyan is tudunk úgy adni és kapni, hogy közben örömet okozunk. Hogyan tudunk úgy adni, hogy közben segítünk másoknak, és hogyan tudunk úgy adni, hogy közben megmutathatjuk azokat a tehetségeket, akik hihetetlen lelkesedéssel, hatalmas szeretettel a szívükben örömöt és boldogságot szeretnének adni – foglalta össze büszkén a gála lényegét Szemereyné Pataki Klaudia.

A gálára ezúttal is sokszínű előadásokkal készültek, többek között kóruskoncertet, szóló éneklést, szavalást, tánc-és néptánc-előadást is nézhetett, hallgathatott a közönség.

A jótékonysági rendezvény bevételét szociálisan rászorulóknak ajánlották fel.