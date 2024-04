Az Embraer pénteki érkezésére összehívott sajtótájékoztatón dr. Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára ismertette a beszerzés célját és a szállítógép jellemzőit.

Három hétig lesz a kecskeméti repülőbázison az Embraer KC–390 Millennium típusú katonai szállítógép

Fotó: Bús Csaba

A légi szállítás fejlesztése kiemelt jelentőségű

– A Magyar Honvédség átalakulások és technikai megújulások időszakát éli, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően alakulataink a legmodernebb eszközökkel gyarapodnak. A légrendészet és a légtérvédelem kiemelt jelentőségű, ezért a fejlesztések sorában az elsők között szerepel a légierő modernizálása. A légierő modernizálásának kiemelt része a mobilitás megkönnyítése érdekében, a légi szállítás fejlesztése. Nemcsak a logisztikai támogatás gyorsasága, hanem a küldetésekben való aktív szerepvállalásokban, a személyi állomány és az utánpótlás gyors mozgatása szempontjából is fontos a nagy szállítókapacitással rendelkező katonai szállítógépeknek az alkalmazása – mondta az államtitkár

Kiemelte továbbá: a folyamatban fontos mérföldkő, hogy a Magyar Honvédség az AN–26-os katonai szállító repülőgépek hadrendből történő kivonása, és az egyre növekvő katonai szállítási igények nyomán idén két Embraer KC–390 típusú szállítógépet szerez be hazánk, melyek a tervek szerint 2024 év végéig, illetve 2025-ben érkeznek meg véglegesen Magyarországra. A tesztelési időszak pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a kecskeméti állomány addig is ismerkedjen a technikával. Jelenleg tíz repülőműszaki szakember vesz részt a típusátképzésen a gyártó brazíliai telephelyén. Az elméleti képzést teljesítették, és most a gyakorlati képzésük zajlik. Hamarosan a repülő-hajózó képzések is elkezdődnek, így a repülőgép őszre tervezett megérkezésére már kiképzett műszaki és hajózó személyzettel kezdhetik a munkát.

A repülőgépek magyar lajstrom vétele őszre várható

Kutnyánszky Zsolt elmondta, hogy a repülőgép a február 8-i első felszállását követően a tesztelési menetrend utolsó fázisába lépett, ami azt jelenti, hogy földi és légi teszteket végeznek rajta Kecskeméten, majd a munkálatok befejezésére a gép ismételten visszatér Brazíliába. Mint az látható is volt, jelenleg még nincs magyar lajstrom a repülőgépen, hivatalos átadása, és ezzel együtt a magyar lajstromba kerülése is, majd őszre várható – mondta az államtitkár, aki ezután a szállítógép legfőbb technikai paramétereit ismertette.

Az Embraer gép fesztávja 34 méter, hosszúsága több mint 35 méter hosszú, és 800 kilométer per órás sebességre képes a 23600 kilós gép, valamint egy feltöltéssel legfeljebb 6019 kilométeres távot tud megtenni, az utazómagassága pedig elérheti a 8000 métert is.