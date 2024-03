A belvárosban élő, természet- és virágszerető emberek körében már jól ismert Farkas Ferencné Marika, a Fejlesszük Együtt Városfejlesztő és Közösségteremtő Egyesület elnöke, aki ismét egy vidám hangulatú esemény hozott össze szombaton.

Virágokat is ültettek a kecskemétiek

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A hozzájuk csatlakozó aktív lakóközösségeknek kerti virágokat ajándékoztak. A szép növényeket a Batthyány utca mögötti, Szabad utcai téren adták át, ahol közben már főtt az ízletes ebéd. A virágadományozás és virágültetés ugyanis egyben egy közösségépítő rendezvény is volt, ahol a munka után ebéd is várta a kertszerető közönséget. A rendezvényen részt vett a térség önkormányzati képviselője, Jánosi István, aki a virágültetésekből is kivette részét, és örömmel beszélgetett a lakókkal.

Jutott a virágokból a Batthyány utcába, a Horváth Döme körútra, a Forrás utcába, a Rávágy térre, a Trombita utcába, a Mezei utcába és a Hajagos utcába egyaránt.