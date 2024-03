Március 19-től 23-ig ismét a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház ad otthont a SZÍN-TÁR fesztiválnak. Megszakítás nélkül, immáron tizenötödik éve fogadja Kecskemét a színinövendékeket, akik különféle műfajokban, izgalmas produkciókkal mutatják meg magukat a közönségnek. A feltörekvő színművészek előadásainak ezúttal is a Kelemen László Kamaraszínház, valamint a Ruszt József Stúdiószínház biztosít helyet. A hagyományokhoz hűen idén is fesztivált tartanak a fesztiválban: a programsorozat ugyanis része a 39. Kecskeméti Tavaszi Fesztiválnak – olvasható a színház közleményében.

Tizenötödik alkalommal találkoznak a színművészeti egyetemek Kecskeméten

Forrás: Beküldött fotó

A közlemény kitér arra, hogy a repertoárra ezúttal olyan alkotók munkái kerültek fel, mint Mohácsi János, Szilágyi-Palkó Csaba, Horváth Csaba, Felhőfi-Kiss László, Fándly Csaba, Kelemen József, Zsótér Sándor, Szilágyi Bálint és Hargitai Iván. Kecskeméti szempontból kiemelendő, hogy a fesztiválon idén bemutatkozik a Nemzeti Dobogó, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház dráma- és színházpedagógiai műhelyének középiskolás csoportja is egy Varga-Huszti Máté és Szabó Dorottya rendezésében látható versszínházi előadással.

A kamaraszínházba érkezik előadásával Kovács Márton – Mohácsi testvérek: Johanna, avagy maradjunk már emberek című darabjával a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magiszteri színészosztálya, Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő című népszínjátékával a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Kar Magyar Színházi Intézete, valamint Federico García Lorca: Vérnász című tragédiájával a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves zenés színművész osztálya.

A stúdiószínházban mutatkozik be Varga-Huszti Máté: Árkádiában éltem én is! Egy jóltévő világ a mennyből kiderül… versszínházi darabjával a Nemzeti Dobogó Dráma- és Színházpedagógiai Műhely középiskolás csoportja. Hans Günter Frahn: Holdcápa, avagy senki sem lehet próféta a saját családjában című vizsgaelőadásával a Pesti Magyar Színiakadémia harmadéves osztálya látható Euripidész: Oreszteia című tragédiáját a MATE Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Intézet másodéves színművész szakos osztálya adja elő. Bertolt Brecht: A gömbfejűek és a csúcsfejűek, avagy a gazdag gazdaggal társul szívesen című rémmeséjével mutatkozik be a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves prózai színművész osztálya. Neil Simon: Mezítláb a parkban című komédiájával érkezik az Újvidéki Művészeti Akadémia, valamint Yasmina Reza: Művészet című vígjátékával a The Art művészeti ügynökség és a Pozsonyi Színművészeti Egyetem közös produkcióval vesz részt a fesztiválon.

A gombfejűek és csúcsfejűek című előadás

Forrás: Beküldött fotó

Idén sem csupán az előadások miatt érkeznek Kecskemétre a növendékek, minden bemutató után ugyanis szakmai beszélgetésekkel igyekeznek segíteni a jövőbeni színművészeket a zsűri tagjai, továbbá különféle workshopokon való részvételre is lehetősége nyílik az érdeklődőknek. Elsőként egy mentálhigiénés segítő szakember tart előadást a Katona József Könyvtárban „Jelen lenni” címmel. A fő irányvonalat a “Hogyan tudok jelen lenni saját életemben…” gondolata adja, a workshop keretein belül szó esik a biztonságról, a bizalomról, érzések és igények kifejezéséről, egyéni határokról és erősségekről, valamint megküzdési stratégiákról. A workshop kiváló lehetőséget biztosít a színinövendékeknek az együtt gondolkodásra, a tapasztalatok megosztására.

A Színházpedagógiai workshopon a résztvevő színészosztályok saját előadásukhoz kapcsolódó feldolgozó foglalkozást hozhatnak létre Tóth Kata dramaturg, dráma- és színházpedagógus vezetésével, az értő nézővé nevelés jegyében.

Zárásképpen Márkó Eszter színművész-rendező tart „Színésztréning” névre hallgató workshopot a kecskeméti könyvtárban. A 15. SZÍN-TÁR különlegessége ez a színházi pályára készülő középiskolásoknak szóló program, melynek során a fiatalok szert tehetnek értékes elméleti tudásra és gyakorlati tapasztalatra a színész munkájának kapcsán – részletezi a színház közleményében az előadásokon túli programokat.

A jubileumi évben nem marad el a múltidézés sem. A Kulissza Kávézóban „öregdiák találkozó” szakmai beszélgetést tartanak Tóth Kata színházpedagógus vezetésével. A beszélgetőpartnerek a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulatának művészei, akik a SZÍN-TÁR keretein belül léptek fel először Kecskeméten. A zsűri tagjai pályájuk alakulásáról kérdezik többek között Szegvári Júliát, Koltai-Nagy Balázst, Lakatos Mátét és Mechle Christiant.

Idén továbbá egy új egyetemmel is bővül a Szín-Tár Fesztivál palettája, amelynek köszönhetően a jubileumi fesztivál ideje alatt újdonságként egy kiállítást is szerveznek. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen hat éve indult el a színházi és filmes jelmeztervező képzés. Az itt végzett hallgatók közül már mindannyian kipróbálhatták magukat közönség előtt is, valós projektekben. Az egykori diákok a már megvalósult, sikeres vizsgamunkák válogatásával mutatkoznak be: a kiállított jelmezek között megtalálhatóak lesznek a klasszikus művekhez tervezett alkotások és individuális művek is. A kurátor Szűcs Edit öltözék-jelmeztervező, egyetemi adjunktus.

A hagyományokhoz híven a szakmai zsűri idén is odaítéli a legjobb előadásnak járó MMA-díjat egy produkciónak. A döntőbírák ezúttal is Tóth Kata, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház dramaturgja, a fesztivál szakmai vezetője, Galambos Attila, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház irodalmi vezetője, valamint Szabó Attila, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet színháztörténésze, egyetemi tanár lesznek. A tapasztalt háromtagú zsűrihez idén egy új tag is csatlakozik Márkó Eszter színművész-rendező személyében.

A rendezvény fő támogatói: Kulturális és Innovációs Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia, Kecskeméti Tavaszi Fesztivál Művészeti Tanácsa – olvasható a közleményben.

Az esemény honlapján további információkat találhatnak: https://www.szintar.hu/