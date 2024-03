A művelődési ház környéke megtelt az ünneplőkkel. Sátor alatt sütögettek a csapatok, a séfek és a kukták nagyszerű hangulatban készítették a disznós finomságokat. Több mint harminc csapat szállt versenybe, akiket neves szakemberekből álló zsűri értékelt.

Hetedik alkalommal rendezték meg az alapítási ünnepet Helvécián

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A tárcsássütő-versenyen sok a visszatérő csapat, többek között a Szakszi Tyúkok is, akik örömmel mesélték el, hogy most is nagy lelkesedéssel készültek a megmérettetésre. Gyökeres Teréz, Szalai Erzsébet és Király Krisztina kolleganők Kecskeméten, a Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál dolgoznak, és szeretik a közösségi programokat. Sokadszorra érkeztek a helvéciai gasztroversenyre, ahol már számos alkalommal nyertek serleget finomságaikkal. A sütögető megmérettetés mellett sütisütő versenyre is sokféle édes és sós finomságokat nyújtottak be.

Az önkormányzat a hagyományokat követve idén is megvendégelte a helvéciai lakosokat. Ingyen kínálták mindenkinek a disznótoros fogásokat. Sokan éltek is a lehetőséggel, és fogyasztották el az ízletes falatokat.

Az ünnepélyes megnyitón dr. Szeberényi Gyula Tamás, a település országgyűlési képviselője idézte fel az 1892-es eseményeket, amikor Balaton-felvidékről 105 szőlőművelő család érkezett – a filoxéra szőlőbetegség elől menekülve – a mai Helvécia település területére. A gazdák a Svájcban született Wéber Ede meghívására érkeztek a pusztába, hogy megvalósítsák álmát és virágzó szőlőbirtokot hozzanak létre a homokon.