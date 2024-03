A Nemzeti Fórum Egyesületet Lezsák Sándor vezetésével, az MDF-ből kizárt, és a kizárások miatt kivált egykori országgyűlési képviselők 2004-ben alapították, míg az IKON 2014-ben Dabason, a Nemzeti Fórum Országos Gyűlésén jelentette be megalakulását.

Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke

Fotó: Ujvári Sándor

A Nemzeti Fórumot és az országos gyűlés résztvevőit Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte. „Két évtizeddel ezelőtt egy jobb sorsra érdemes párt úgy döntött, hogy önként elvágja magát attól a hagyománytól és értékrendtől, amely addig éltette. A gyökerét vesztett növény elszáradt, de az elmetszett tövön új, életerős hajtás jelent meg, majd terebélyes fává növekedett. Ha néhány mondatban kellene elbeszélni, akkor így szólna az önök eredettörténete, viszont a benne foglalt örömhír messze túlmutat közösségük, de még Magyarország határain is. Azt üzeni, hogy hiába járja Európát ma a baltások hada, pusztítva és romba döntve mindazt, ami számunkra értéket jelent, de erősebb a baltánál a fa. A Nemzeti Fórum méltó őrzője és bátor folytatója a lakiteleki találkozó hagyományának, amely nekünk, nemzeti politikusoknak régtől fogva azt a szellemi forrást jelenti, ahová időről időre visszatérhetünk erőt és ihletet meríteni. Így volt ez 19 évvel ezelőtt is, amikor erős szövetséget kötöttünk, amihez rendületlen hittel és elkötelezettséggel tartjuk magunkat, mert most is azt valljuk: csak egyesült erő az, mit megtörni nem lehet. Ezért nekünk ma is közös erővel kell védenünk a hazát.” – fogalmazott Orbán Viktor.

Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke beszédében a régi mondást idézte: „Vagyunk, akik voltunk és leszünk, akik vagyunk!” – Ebben a mondatban benne van a múltunk, jelenünk és a jövőnk is, és ezt a jövőt most itt látom magam előtt – amikor itt a Nemzeti Fórum küldötteire és tagjaira nézek – tette hozzá.

– A mi jelenlétünk a Kárpát-medencében búvópatak, mi mindig megtaláltuk a magunk lehetőségeit: dolgozunk, és nem csak a Nemzeti Fórumban, de ott vagyunk a Bethlen Gábor Alapítvány, a Mindszenty Társaság, a Kölcsey Körök, az Értékfeltáró Kollégiumok, vagy épp a Hungarikum Bizottság munkájában.

Nem csak ott vagyunk, részt veszünk a munkában, de látjuk is az egészet, és meg kell mondjam: derűlátó ember vagyok

– mondta Lezsák Sándor elnöki beszámolója végén.

A tanácskozáson hangsúlyos szerepet kapott a közelgő önkormányzati és európai parlamenti választás, amellyel kapcsolatban Lenkei Róbert, a Bács-Kiskun Vármegye 4. számú választókerület kabinetfőnöke tartott átfogó előadást. Beszédében kiemelte: a Nemzeti Fórumnak közel félszáz jelöltje van, akik vagy önállóan, vagy a Fidesz–KDNP-vel közösen indulnak a választásokon.

Országos gyűlést tartott a Nemzeti Fórum Egyesület Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben

Fotó: Ujvári Sándor

A kultúra elengedhetetlen a magyarság megértéséhez

A Nemzeti Fórum országos gyűlésén Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár beszédében kiemelte: a magyar közösségnek állapotbeli kötelezettsége van, és így van ez a magyar kultúrával is. A kultúra elengedhetetlen, ha meg akarjuk érteni a magyarságot, ami jellemez minket, mint nemzetet, és ebben az elköteleződésben kiemelt szerepe van a kisközösségeknek. A kultúra területén megtaláljuk a hívást a néptáncban, a népdalok világában, a tárgyalkotó népművészetben és erre a hívásra válaszolnunk kell. Fontos, hogy legyen egy ember a legkisebb településeken is, aki foglalkozik a közösségekkel – például színjátszókörök, szakkörök, olvasóegyletek – kulturális szakemberként. Závogyán Magdolna beszédében kitért a közösségi művelődés, a közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak), valamint az alkotóművészet (festészet, szobrászat) és az előadóművészet (zene, tánc, színház) helyzetére, és megerősítette a Nemzeti Fórum hitvallását: „Ember nélkül semmi sem lehetséges, intézmény nélkül semmi sem tartós”.