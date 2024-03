A köszöntők után Molnárné Rőfi Renáta és Molnár Máté a Kecskemét Táncegyüttes két tagja adott elő néptáncokat. Ezután a gyermekek mutatták be mondókáikat, játékaikat és táncaikat.

A színvonalas eseményen neves, hozzáértő zsűri – Csík Jánosné Ferencz Katalin pedagógus, Csík János Kossuth-díjas zenész, és Vajda Rudolf pedagógus – értékelte a bemutatott gyermekjátékokat és táncokat.

Vajda Rudolf kiemelte, hogy nagyon felkészült csapatok vettek részt a találkozón. Csík János pedig a pedagógusok és a felkészítő tanárok mellett a szülőknek is köszönetet mondott, ugyanis mint mondta, nekik is nagy szerepük van abban, hogy a gyermekek részt vettek ezen az alkalmon. Hozzátette, hogy reméli, ezeket a játékokat nap mint nap eljátsszák majd az óvodákban és az otthonaikban is a kicsik.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.