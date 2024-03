A gyermekekkel a program legelején – egyfajta lelki ráhangolódásként – az ÁGOTA Közösség Pasztorációs Csoportjának tagjai beszélgettek a Szent Jobb Lator templomban a nagyböjti időszakról. Mint elhangzott: most van az az időszak, mikor letehetjük lelkünk terheit és szeretetben várhatjuk a Húsvétot, Jézus feltámadását. Az elcsendesülés után kezdetét vették a Mátyás napi programok. Először a február hónaphoz kapcsolódó népi hiedelmekbe vezette be a fiatal hallgatóságot Samu Csilla, a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum múzeumpedagógusa.

Fotó: Karnok Csaba

– A fiatalok kíváncsian hallgatták, mikor arról meséltem, hogy a hagyomány szerint Mátyás adja a madarak szájába a sípot, így most már várhatjuk a tavaszt. Arról is megtudhattak egy-két dolgot, hogy milyen szokás a balázsolás, mit csináltak régen az emberek a farsangi időszakban, Bálint, Julianna, Zsuzsanna vagy éppen Mátyás napján – mondta a szakember.

Ezután egy izgalmas vetélkedő következett, amelyben a fiatalok megmutathatták, hogy mennyire ismerik a legendás uralkodónkról, Mátyás királyról szóló mondákat és meséket.

Tavaszváró előadásokat is tartottak a közösségben

Fotó: Karnok Csaba

Az ÁGOTA Közösség fontosnak tartja, hogy programjaikban mindig helyet kapjon a környezetvédelem. ÁGOTA Falva a Kiskunsági Nemzeti Park területén fekszik, így Nagyné Grecs Anita, a nemzeti park oktatási referense egy, a környék madárvilágával kapcsolatos előadással készült a gyermekeknek.

– Hoztam magammal egy élő dolmányos varjút, amely madár egyébként Mátyás király híres hollójához hasonlóan a varjúfélék családjába tartozik. Meséltem a fiataloknak a nemzeti park területén gyakran előforduló szajkóról is, amit egyébként Mátyásmadárnak is neveznek – mondta Nagyné Grecs Anita. Arról is szó esett, hogy miért fontos madárodúk kihelyezésével segítenünk ezeket az élőlényeket, ezután pedig el is helyeztek néhány ilyen „madárlakást” ÁGOTA Falván.