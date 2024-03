– Nagydorogon van egy többgenerációs családi vállalkozás, akik a harangok elektronikus és mechanikus részeit modernizálják, javítják. Ők felmérték itt a helyszínen a jelenlegi állapotot, körülbelül félmillió forint lesz a felújítás költsége – mondta Szabó Zsolt, az egyházközség gondnoka. S mint megtudtuk, így jött az ötlet is a gyülekezettől, hogy a húsvétra készülődés jegyében tartandó családi délutánt jótékonysági süteményvásárral és a dunapataji Bell Canto Csengettyűegyüttes előadásával színesítsék. Mondhatni azt is, a harangok, a kereszténység elválaszthatatlan jelképei többféle formában jelen voltak ezen a délutánon, a torony harangjai, melyek a délutánra hívtak, a csengettyűk, mely értő kezekben csodálatos dallamokkal gyönyörködtettek, vasárnapi harangszóról szóló éneket is tanultak a jelenlévők és a gyerekeknek szóló kézművesfoglalkozáson is felbukkant a motívuma több más húsvéti jelképpel együtt.

Ordasi jótékonysági délután

Fotó: Zsigmond Enikő

Farkas István lelkipásztor egy személyes emlékét is megosztotta. A szülői ház a templom közelében volt, hozzátartozott a mindennapjaihoz a harang hívó szava. Aztán középiskolás korától élete más irányba terelte, eltávolodott nemcsak falujától, hanem a gyülekezettől is, és hosszú évekig nem szólította meg a harangszó. Aztán egyszer egy faluban, egészen hasonló hangon a szülőfalu harangjához megszólalt a harang, ami a lelkéig hatolt, s újra megérezte, hogy hívja őt is Isten.

Mint mondta, az ember egész életét végigkíséri a harangszó, születéstől halálig és közben is sok fontos esemény, például konfirmáció, házasságkötés alkalmával.

A gyülekezeti délutánon közreműködött a dunapataji Bell Canto Csengettyűegyüttes Faragó Viktória zenetanár, a dunapataji zeneiskola nyugalmazott igazgatója vezetésével. A gyülekezet asszonyai felajánlásaiból pedig süteményvásárt tartottak, a bevételt a harangfelújítás költségeire fordítják.