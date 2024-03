A Tudomány és Művészetek Házában – a Bács-Kiskun Vármegyei TIT szervezésében – megrendezett pódiumbeszélgetésen Szappanos Benedek kérdezte Bán Mórt, a Hunyadi kötetek szerzőjét. Nem titok a kecskemétiek előtt, hogy Bán Mór azonos a kecskeméti születésű Bán Jánossal, aki egykoron a Petőfi Népe munkatársa is volt hosszú éveken át.

Bán Mór (Bán János) a Hunyadi kötetek írójával beszélgettek a TIT rendezvényén

A beszélgetés során kitértek a Hunyadi-könyvekre és az abból készült, várhatóan 2024 év végén bemutatott Hunyadi filmsorozatra is. A Hunyadi kötetekből eddig 12 jelent meg, de már készül a 13. is.

– Eredetileg 10 kötetet terveztünk a kiadómmal, de olyan sokrétű a Hunyadi család története, hogy már 12.-nél tartok. A tervek szerint még kettőt írok. A Hunyadiak egy három generációs család volt: Hunyadi János, fia, Mátyás király és unokája Corvin János. A magyar irodalomban soha senki nem írt még ennyire hosszú történetet egy történelmi családról – mondta Bán János, majd felidézte, honnan is indult az írói pályafutása.

– Korábban is írtam, de a korosztályomhoz hasonlóan a sci-fi és a fantasy világa ihletett meg. Az első írásom a Petőfi Népében jelent meg középiskolás koromban, az 1980-as években. Pontosabban 1983-at írtunk, és a középiskolában magyarból nem álltam éppen fényesen. Mivel felvételi előtt álltam, szerettem volna jobb jegyet. Úgy gondoltam, ha írok egy regényt, akkor a magyar tanárom is jobb jegyet ad. Egy matek órán kezdtem bele, bevonva egy osztálytársamat. Az elkészült másfél oldallal bekopogtattam a Petőfi Népéhez, ahol az akkori főszerkesztő, Gál Sándor nem nevetett ki, hanem biztatott, hogy folytassam az írást. Ha elkészül, visszavár. Így is történt. Annyira megtetszett neki az írásom, hogy a Petőfi Népe le is hozta folytatásos regényként. Az első rész, pont a félévi osztályzó konferencia napján jelent meg, így végül négyest kaptam – emlékezett vissza.

A beszélgetés során felmerült kérdésként, miért éppen a Hunyadiakat választotta a regény fő témájaként. Bán János elmondta: mindig nagyon szerette a történelmi regényeket könyvben és filmvásznon egyaránt. Azt tapasztalta, hogy mindig csak a magyar történelem tragédiáit dolgozták fel, holott sok dicsőséges esemény is történt az évszázadok alatt, melyek szinte alig kaptak reflektorfényt.

– A magyar nemzet gazdag történelemmel bír. Mégis a pozitív hősökről alig készült komoly film vagy könyv, gondolok itt például Szent Istvánra vagy éppen a Hunyadiakra. Mátyás királyról igaz forgattak tévéfilmet és vígjátékot, de komoly költségvetésű filmet nem. Valahogy a magyarok csak a tragédiákat részesítik előnyben – jegyezte meg Bán János, majd rátért arra, miért is esett a választása a Hunyadiakra.