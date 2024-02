A település lakóit érdeklik a közügyek, amit az is bizonyított, hogy megtelt a helyi művelődési ház nagyterme a képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött nyílt ülésére. Varga Ferencné polgármester sok számadattal is alátámasztotta a 2023-as év eredményeit, amelyek között például igen jelentős a Mikszáth utca és a Kiskun Emlékhely szilárd burkolatának kiépítése. Mint elhangzott: a közösségi ház és a Kiskun Emlékhely energetikai korszerűsítését is megkezdhették az elnyert támogatásból. A településvezető örömmel számolt be arról is, hogy egy fogorvosi rendelő kialakítására 110 millió forintot nyertek, míg a Magyar Falu Programból hatmillió forint jut játszótéri eszközökre, és új víztározóval gyarapodott a szanki horgásztó.

– Visszafogott, takarékos volt a gazdálkodásunk – jelentette ki a polgármester, aki beszámolt arról is, hogy az iparterületen egy 600 négyzetméteres csarnokot építhetnek, és az önkormányzat tervezi a volt takarékbanki épület megvásárlását. Egyezség még nem született a vételárról, de a községvezetés élni szeretne elővásárlási jogával. Az épület jövőbeni funkciójára is vannak elképzelések – bölcsőde, óvodai foglalkoztató helyiségek –, de egyelőre csak a vásárlás lesz a mai képviselő-testületi ülés napirendjén.