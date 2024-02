Még decemberben indult el az a különleges tehetségfejlesztő program az intézményben, melyet a Könnycsepp és Mosoly Alapítvány egyik nyertes pályázatából valósíthatnak meg az intézményben. A Nemzeti Tehetség Program jóvoltából a Gyere velünk Brémába! − Komplex tehetségfejlesztő program kettős különlegességű tanulóknak című tehetségműhely megvalósítására több mit 2,5 millió forintot költhetnek a szervezők.

Dr. Lajos Krisztina, a Könnycsepp és Mosoly Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy a komplex érzelmi megélést biztosító és alkotásközpontú program életre hívásával olyan gyermekeknek szeretnének segíteni, akik a hagyományos iskolai programokban kevésbé kerülnek előtérbe. Mint mondta, ezen felül bízik abban, hogy a program a vizuális, a zenei és a mozgásos tevékenységek támogatásával felkelti majd a résztvevő, különleges bánásmódot igénylő tehetségígéretek érdeklődését a mesék iránt.

Az alkalmakon a tehetségígéretek a foglalkozásvezetők irányításával Grimm: A brémai muzsikusok című meséjét ismerik meg és dolgozzák fel papírszínházi eszközökkel.

A foglalkozásokon a mese szereplőinek vizuális megjelenítésével a fiatalok átélhetik az alkotás örömét – mondta dr. Lajos Krisztina. Hozzátette, hogy ezek az alkalmak az együttműködés, a tolerancia, a mások- és az önelfogadás erősítését is szolgálják. A program a pozitív alkotó magatartás iránti igény kialakításában is segít, emellett a gyerekek megtapasztalhatják a közös tevékenység örömének az érzését is.

A szervezők fontosnak tartják továbbá, hogy a művészetek által a gyerekek esztétikai nevelésén felül fejlődjön még a kreativitásuk és a fantáziájuk is.

A megvalósítási időszakban a résztvevők látogatást tesznek a Mesemúzeumba, ahol a fiatalok a Mesehősök hét próbáján is részt vesznek majd.

A tervek szerint egy Kecskemét környéki tanyára is ellátogatnak, ahol megismerhetik a tanyavilágot, vagyis a Brémai muzsikusok című mese fő helyszínét, valamint a főszereplő állatokat is. A gyerekek a Fővárosi Állat- és Növénykertben a Holnemvolt Vár majorságának bebarangolása során is megfigyelik majd a háziállatokat.

A tehetségműhely 2024 júliusában kiállítással és papírszínházi előadással zárul, ahol a létrejött szereplőábrázolást és mesefeldolgozást láthatják majd a nézők.