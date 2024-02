Ahogyan a könyvtár ajánlójában is olvasható, a Marvel-filmek hatalmas utat jártak be, és még ennél is nagyobb rajongótábort hódítottak maguknak korra és nemre való tekintet nélkül. Ezúttal az egyik ikonikus darabjukról, a Vasember szériáról értekeznek majd a résztvevők. A találkozó nyitott, várnak mindenkit, aki osztja a műfaj iránti szenvedélyüket. Vezeti: Herega Zoltán könyvtáros.