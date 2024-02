A kiskunsági erdőszegélyek, erdős sztyeppek jellegzetes költőfaja, a citromsármány is elkezdte a revírfoglalást. Az egerészölyvek nászrepülését is megfigyelték kollégáink, valamint a kerecsensólymok is foglalják már a mesterséges költőládákat – írták a knp.hu oldalon.

Zsuzsanna napján is énekelt már a mezei pacsirta

Fotó: Kalotás Zsolt / knp.hu

Mint hírül adták: – A kétéltűek közül a barna varangy jellegzetes hangját már február 10. óta hallhatjuk, sőt már a szaporodásuk is elkezdődött. Az erdei béka első példányait február 11-én észlelték a kollégák, míg a zöld levelibéka február 15-én került először a megfigyelők szeme elé. A barna ásóbéka első egyedei is láthatók már a felszínen, ahogy a magasabban fekvő telelőhelyeikről a szaporodóhelyekre igyekeznek. A pettyes gőte aktivitása is megfigyelhető a jellegzetes szaporodó helyeit jelentő, időszakos felső-kiskunsági vízállásokban.

– Az enyhe időjárás hatására a hüllők sem tétlenkednek: az első rákosi vipera hímek már a felszínen vannak és aktívak, valamint a homoki gyíkok is előbújtak a telelőhelyükről. Itt kell megjegyezni, hogy a Kiskunságban a hüllők gyakran közös telelőüregben vészelik át a téli hónapokat. Az említett üregekben a ragadozó-zsákmány kapcsolatban álló fajok (például rákosi vipera és homoki gyík) együtt telelhetnek. A területileg illetékes természetvédelmi őrkollégánk egy aktív mocsári teknőst észlelt Szakmár külterületén, a Csorna-Foktői csatorna partján – olvasható a cikkben.