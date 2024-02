Az asztalokat a halasi kórházról készült korabeli fekete-fehér fotókkal díszítették az ötödik Semmelweis Bálon, ahol elsőként dr. Szepesvári Szabolcs, a kórház főigazgatója köszöntötte a vendégeket.

– Nem sok olyan esztendő van, amikor kettős jubileumot ünnepelhet egy kórház. Százhetven évvel ezelőtt Kiskunhalason egy kóroda jött létre egy orvossal, aztán ez az egyszemélyes intézmény nőtte ki magát az évek során a Besenyei kórházzá, majd 1974-ben megépült a mai főépület, és onnantól kezdve Semmelweis kórházként működik a város legnagyobb egészségügyi intézménye – mondta köszöntőjében a főigazgató. Szepesvári Szabolcs elmondta, hogy a jeles alkalomból Újjászületés címmel egy egészségügyi fotóművészeti kiállítás nyílt a kórház rendelőintézetének emeleti aulájában.

– Ez az újjászületés nemcsak abból az aspektusból érdekes, hogy a kórház életében milyen periódusok voltak, hogy dr. Monszpart László itt végezte Magyarország első combnyak-szegezését és ez az épület a mai napig áll, hanem hogy jövőre visszakapjuk a református egyháztól, és újra az egészségügyi ellátásba tudjuk bevonni. Az elmúlt hat évben ugyanis a halasi kórház akkorát fejlődött, hogy kinőtte az intézmény a jelenlegi épületeit – mutatott rá a kórház vezetője, aki háláját fejezte ki minden kollégájának és a kórház támogatóinak, akik részesei voltak ennek a fejlődésnek, valamint, hogy messze az ország különböző pontjain jó híre lett a kiskunhalasi kórháznak.

Az ország minden tájáról érkeznek fekvő betegek a halasi kórházba

Szepesvári Szabolcs kiemelte, nincs olyan vármegye az országban, ahonnan ne érkeznének fekvő betegek a halasi kórházba. A területi régió betegei kívül a legtöbb páciens a szomszédos Csongrád-Csanád vármegyéből érkezik, utána Budapestről, Pest, Jász-Nagykun Szolnok és Békés vármegyéből.

– Ez is egyfajta újjászületés. Újjászületés az is, amikor újszülött érkezik egy családba, és akár égi jel lehet az is, amikor múlt péntek reggel hajnalban a babamentő inkubátorunk vészcsengője először szólalt meg, egy egészséges kislányt tettek bele.

Hat évvel ezelőtt sikerült a babamentő inkubátort működésbe állítani és azóta folyamatos protokoll szerinti ellenőrzéseken ment keresztül mindig, annak ellenére, hogy eddig egyetlen alkalommal sem szólalt meg a riasztója.

Amikor most hajnali 3 óra 20 perckor megszólalt a vészcsengő, természetszerűleg a portásunk összerezzent, azonnal hívta az újszülött- és a gyermekosztályt, a kórházi kollégák nagyon gyorsan az inkubátorhoz érkeztek. és úgy, mintha ezt minden nap tették volna a korábbiakban, tökéletesen látták el a csecsemőt, és reggel egy gyönyörű kislányt találtam az újszülött osztályunkon – idézte fel az utóbbi napok történéseit a főigazgató, aki úgy fogalmazott, hogy „minden ilyen esemény a kórház életében megerősítés a számára, hogy jó úton járnak”.

Dr. Szepesvári Szabolcs, a kórház főigazgatója köszöntötte a vendégeket

Fotó: Pozsgai Ákos

Aláhúzta: újjászületés az is, amikor a betegeiket az ellátásuk után jó állapotban visszaadják a családjuknak, a barátaiknak. Példaként említette Bányai Gábor országgyűlési képviselőt, akit hónapokon át gyógykezeltek és ápoltak többek között a kiskunhalasi járványkórházban is. A járvány idején több százan köszönhették az életüket a halasi kórház dolgozóinak magas színvonalon végzett munkájának – tette hozzá.

A bál másik szónoka Bányai Gábor kormánybiztos, a térség egyéni országgyűlési képviselője volt, sokadik alkalommal mondott köszönetet az egészségügyben dolgozónak az áldozatos munkájukért, különösen a halasi kórház valamennyi munkatársának, akinek úgy érzi örök hálával tartozik.

Vastag Csaba énekelt a halasi kórház dolgozóinak

A Semmelweis Bál sztárvendége Vastag Csaba énekes volt, mellette azonban felléptek a kórházi táncos lábú dolgozói is, akik egyedi koreográfiával örvendeztették meg kollégáikat, a zenét a Night Cruisers zenekar szolgáltatta.