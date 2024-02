– A több mint száz esztendős egyházi ereklyék felújítása igen nemes és ugyanakkor igen összetett feladat, ezért nagy kihívást is jelent számunkra. Kezünkbe tartani régi mesterek munkáját, akik az akkori szűkös technikai lehetőségeket kézügyességükkel és a türelmükkel pótolták. Minden bizonnyal az Isteni áldás is segítette munkájukat és abban bízunk, hogy a mi munkánkat is segíteni fogja a Teremtő – fogalmazott a kerekegyházi festőművész.

A díszes stációképek fakereteinek lényegében valamennyi alkatrészét fel kell újítani. Kijavítani, vagy pótolni az aprólékos gonddal elkészített faragványokat. Az idő megviselte a képeket is, melyek ugyancsak restaurálásra szorulnak.

– A papírnyomatokat kasírozás után ki kell javítani az esetleges szakadásokat és kopásokat restaurálni. Külső felületét csillanásmentes üveglappal látjuk el a mechanikus sérülések és a rovar kártevők ellen, valamint hátlapja is borítást kap. Ezidáig kettő keresztútkép felújításával készültünk el, de folyamatosan dolgozunk, sokszor éjszakákon át, hogy a közelgő húsvéti ünnepekre megújult állapotba kerüljön a stáció minden darabja. Nem ez az első, hogy felújításokat végzünk.

Évekig foglalkoztam bútorok farészeinek rekonstruálásával, de hozzám hasonlóan a társamnak is van ilyen jellegű tapasztalata.

Valamikor édesapám kedveltette meg velem a fával és az egyéb anyagokkal való „bütykölést” alkotómunkát, valamint az atyai nagyapám is ügyes kezű ember hírében állt. Anyai ágról pedig a német „Ziegler” precizitást köszönhetem, akik ismerik a szüleimet, tudják miről beszélek– részletezte Ziegler-Németh Ferenc.

A képek felújítási költségeit az egyházmegye támogatása és a hívek adományai fedezik. Lehetőség van a keresztútképek „örökbefogadására” is. A támogatásért cserébe az örökbefogadó neve egy réztáblán lesz elhelyezve a stációkép mellett.

– Felmerült annak a lehetősége is, hogy tovább is folytatódhatnak a felújítási munkálatok és a főoltár után nem csak a stációk kapnak új színt és új köntöst, de a szószék és a mellékoltárok is megújulhatnak. Egyenlőre ez még csak tervezés alatt van – tette hozzá Ziegler-Németh Ferenc.