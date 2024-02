A KecskemétRocks fesztiválról hétfőn tartottak sajtótájékoztatót az Ápoló Klubban. Az eseményen részt vett Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is, aki a Facebook-oldalán már beharangozta a hírt, sőt egy videót is megosztott a 2019-es KecskemétRocks-ról, ahol ő maga is énekelt. Elmondta: nagyon várják már, hogy újra legyen KecskemétRocks!

Gajda Ferenc, a CityRocks Produkció ügyvezetője örömmel fogadta a polgármester posztját, mely tökéletesen érzékelteti mennyire jó hangulatba zajlott az öt évvel ezelőtti esemény. Már akkor tudták, folytatni kell. Sajnos a Covid és a háborúk közbe szóltak, de idén érkeznek. Nem egy, hanem három naposra tervezik a KecskemétRocks fesztivált.

Május 16-án, csütörtökön a belvárosban, majd május 17-én, pénteken és május 18-án, szombaton a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban várják a rockzene rajongóit. Napközben 50–60 zenész közreműködésével indítanak Rockkamiont, mely mozgó rock koncerttel járja majd a várost. Több emblematikus helyen megállnak, és egy 4–5 számból álló kis koncertet adnak elő. A CityRocks több száz tagú zenekara egy esti megvilágított látványos flashmobbal készül. 600 zenekarra, énekesre számítanak, erre hamarosan lehet majd jelentkezni a Cityrocks honlapján.